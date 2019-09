Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l'ultimo film Marvel di James Gunn?

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l'ultimo film del franchise diretto da James Gunn: il regista ha infatti confermato le precedenti dichiarazioni in cui si accennava al desiderio di ultimare la trilogia prima di abbandonare il mondo Marvel.

Il filmmaker ha risposto al commento di un fan su Instagram in cui gli si chiedeva quanti altri capitoli della storia di Guardiani della Galassia fosse pronto a realizzare. James Gunn ha quindi replicato in modo chiaro: "Ancora uno".

Il regista è ritornato alla guida della terza avventura dei Guardiani dopo aver perso l'incarico a causa di alcuni post condivisi anni prima sui social media considerati dai vertici di Marvel e Disney offensivi e razzisti. Dopo alcuni mesi, tuttavia, James Gunn ha riottenuto la regia del film di cui ha scritto la sceneggiatura, ma i fan dovranno attendere la fine dei suoi impegni con il sequel di Suicide Squad, realizzato per Warner Bros. e DC, le cui riprese inizieranno a ottobre nella città di Atlanta, in vista di un debutto nelle sale previsto per il 6 agosto 2020.

Guardiani della Galassia Vol. 3 dovrebbe riprendere il racconto da dove si era interrotto in Avengers: Endgame, mostrando Star-Lord, Groot, Drax, Mantis e Rocket alla ricerca di una nuova versione di Gamora. Per ora non è stato rivelato se Thor apparirà nel lungometraggio.