Guardiani della Galassia Vol. 3, Sylvester Stallone ci sarà: la conferma in un video dal set

Sylvester Stallone ha condiviso un video girato direttamente sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3, confermando di fatto la sua presenza nel nuovo film del franchise Marvel, dopo l'apparizione avvenuta nel secondo capitolo della saga con Chris Pratt e Dave Bautista.

Quando sono trascorsi pochi giorni dalla pubblicazione del post con cui James Gunn annunciava l'inizio delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, arrivano importanti notizie riguardanti il resto della ciurma guidata dal regista statunitense. L'ultima, ad esempio, riguarda il ritorno di Sylvester Stallone, il quale era già apparso nel secondo film della saga, nel ruolo di Stakar Ogord. Lo stesso attore ha condiviso un video che lo mostra nel momento in cui arriva sul set del trequel per prepararsi alle riprese. Nel filmato, Stallone spiega che avrebbe dovuto svolgere un lavoro tecnico in modo che gli operatori VFX potessero catturare gli elementi necessari a ricreare il suo personaggio se un giorno lui dovesse non essere disponibile per le riprese.

"Eccomi qui sul set di Guardiani della Galassia", dice Stallone nel video, mostrando poi le telecamere a 360 gradi che avrebbero catturato il suo viso dopo aver fatto una vasta gamma di espressioni. In questo modo i dati vengono archiviati e il suo volto può essere ricreato digitalmente in modo più facile e veloce rispetto al doverlo costruire da zero.

Nel post apparso online nei giorni scorsi, James Gunn ha scritto: "Si è trattato di un percorso strano, lungo e alle volte complicato quello per arrivare qui, ma gli ostacoli lungo il percorso hanno reso ancora più memorabile questo momento. Sono tornato sul set con la mia famiglia dei Guardiani per il primo giorno di riprese". Nell'immagine che segna l'inizio della produzione del film appaiono anche Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista e il nuovo arrivato nel cast, Will Poulter, che interpreterà Adam Warlock.

Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà nei cinema il 5 maggio 2023, mentre ancora non si conoscono le date di uscita di I Am Groot e dello speciale natalizio dei Guardiani della Galassia.