Guardiani della Galassia Vol. 3: dai Funko POP! ai charm Pandora, tutte le novità per i fan

Il film Guardiani della Galassia Vol. 3 è attualmente in programmazione nelle sale italiane e, per la gioia dei fan, nei negozi e online sono arrivati tanti nuovi prodotti che comprendono collezioni di giocattoli, abbigliamento, accessori, action figure e tanto altro.

Dai Funko POP! ai charm Pandora, le scelte a disposizione di chi ha amato la trilogia ideata da James Gunn sono davvero numerose.

La fine della trilogia

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3, l'amato gruppo di improbabili Super Eroi si sta ambientando a Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è un film che difende gli Ultimi (animali compresi)

Ecco i dettagli dei prodotti disponibili:

Charm Groot Guardiani della Galassia di Pandora

Groot, rappresentato nel suo vaso di fiori con una gioiosa postura danzante, è realizzato in Argento Sterling 925 con cristalli marroni creati dall'uomo al posto degli occhi e dettagli scanalati che ricordano la corteccia degli alberi come capelli e sopracciglia. La frase che pronuncia sempre, "I AM GROOT", è incisa nella parte posteriore della testa.

Il charm Pandora ha un prezzo al pubblico di € 59.

Charm Rocket Raccoon Guardiani della Galassia di Pandora

Esperto pilota e tiratore scelto, Rocket posa con il suo cannone laser e jetpack Aero-Rigs. Il gioiello, che ha un prezzo di € 69, è realizzato in Argento Sterling 925 con smalto applicato a mano che mette in risalto la tuta e l'atteggiamento scontroso dell'amato personaggio Marvel. La coda, decorata da scanalature che gli conferiscono un aspetto simile a una pelliccia, è avvolta intorno al corpo. Il charm reca l'incisione "NOTHING LIKE ME 'CEPT ME" sul retro della testa.

Pendente Star-Lord Guardiani della Galassia di Pandora

Realizzato in Argento Sterling 925 e a un prezzo di € 79, Star-Lord è decorato da smalto applicato a mano che mette in risalto le cuffie, il giubbotto e le scarpe. L'eroe sempre pronto a salvare il mondo tiene in mano la pistola dei Quad Blasters e il Walkman e indossa l'iconico casco con pietre rosse scintillanti al posto degli occhi. L'anello passante reca su entrambi i lati le incisioni "STAR-LORD" e "LEGENDARY OUTLAW" e presenta lo stemma dei Guardiani della Galassia sulla parte anteriore.

Pendente Cassetta Musicale Guardiani della Galassia di Pandora

Con il nuovo Charm Pendente Cassetta Musicale Guardiani della Galassia, che ha un costo di € 55, il divertimento è assicurato. Realizzato per assomigliare alle cassette "AWESOME MIX VOL. 1" e "AWESOME MIX VOL. 2" che Star-Lord ascolta sempre mentre difende la galassia, questo charm pendente in Argento Sterling 925 presenta una realistica cassetta decorata da smalto rosso trasparente e nero applicato a mano. Il design presenta linee scanalate e un motivo intagliato che prosegue sull'anello passante.

Charm Scudo dei Guardiani della Galassia di Pandora

Il nuovo Charm Scudo dei Guardiani Marvel, a un costo di € 49, celebra le amicizie che attraversano la galassia. Rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925, il charm a forma di scudo raffigura Rocket Raccoon e Groot e reca l'incisione "OH YEAAHH" su un lato e una stella intagliata con l'incisione "GUARDIANS" sull'altro. I suoi intricati dettagli sono messi in risalto dallo smalto blu intenso scintillante applicato a mano.

Anello Groot Guardiani della Galassia di Pandora

Il nuovo Anello Groot Guardiani della Galassia Marvel ha un costo di € 59. Rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925, il gioiello presenta il volto sorridente di Groot al centro e foglie lungo la fascia. Gli occhi di Groot sono dipinti da smalto nero applicato a mano che aggiunge profondità e brillantezza, mentre quattro foglie presentano una pietra centrale. La frase che pronuncia sempre, "I AM GROOT", è incisa all'interno della fascia.

Magliette personaggi Guardiani della Galassia: Volume 3 di EMP

Magliette girocollo decorate con una stampa ispirata ai Guardiani della Galassia sul fronte. Disponibili in varie versioni, le nuove t-shirt daranno un tocco da veri Super Eroi al guardaroba dei fan. Le maglie sono disponibili su Amazon e hanno un costo di € 27.99.

Costumi bimbi Guardiani della Galassia: Volume 3 di Rubie's

Costumi ispirati ai protagonisti del film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3 ricchi di dettagli e decorazioni fedeli al design originale. L'assortimento include Star-Lord, Groot e Rocket.

I costumi sono disponibili dal 23 maggio su Amazon a un prezzo di € 26.99.

Il casco di Star-Lord di Lego

Il Casco di Star-Lord LEGO Marvel, acquistabile a un costo di € 79,99. cattura lo stile e l'emozione dei Guardiani della Galassia Marvel. Questa ricostruzione in mattoncini LEGO dell'inconfondibile casco indossato da Star-Lord rappresenta una sfida costruttiva gratificante e, una volta completata, un affascinante pezzo che attirerà l'attenzione e l'ammirazione ovunque venga esposto. 602 mattoncini LEGO si combinano per ricreare il Casco di Star-Lord montato su una robusta base con targhetta. Il modello completo misura 18 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 13 cm di profondità.

L'astronave dei Nuovi Guardiani di Lego

L'astronave dei Nuovi Guardiani LEGO Marvel, acquistabile a un costo di € 99,99, mette nelle mani dei bambini la star dei viaggi spaziali di Guardiani della Galassia: Volume 3 dei Marvel Studios. Questa astronave costruibile è dotata di una cabina di pilotaggio apribile con spazio per 3 minifigure, un compartimento segreto per un'altra minifigure, spazi per armi e accessori e 2 piccole astronavi che possono essere staccate dalla nave madre. Il set contiene 5 minifigure del film: Mantis, Drax, Star-Lord, Nebula e Adam Warlock. L'astronave può essere facilmente sollevata e "trasportata" nello spazio e, quando l'azione è terminata, farà un figurone esposta sul suo supporto.

Astronave di Baby Rocket di Lego

L'astronave da supereroe dei Guardiani della Galassia Volume 3 Marvel Studios ha un costo di € 34,99 e accompagnerà i bambini dagli 8 anni in su in infinite avventure di fantasia. Questo giocattolo costruibile ricrea l'astronave che Baby Rocket usa per fuggire dai suoi creatori nel film. L'astronave è dotata di cabina di pilotaggio apribile, carrello d'atterraggio regolabile e 2 shooter. Oltre al personaggio di Baby Rocket, il set contiene la minifigure di Rocket adulto per ispirare ancora di più l'azione dei Guardiani della Galassia.

Quartier generale dei Guardiani della Galassia di Lego

I fan dei film Marvel riconosceranno sicuramente il Quartier Generale dei Guardiani della Galassia LEGO Marvel, acquistabile a un costo di € 9,99, per bambini dai 7 anni in su. All'interno troveranno strumenti, tecnologia e un tavolo attorno al quale le minifigure di Groot e Star-Lord pianificano la loro nuova emozionante missione. Per un ulteriore divertimento digitale, i bambini possono scaricare l'app LEGO Builder ed entrare in un mondo creativo dove potranno ingrandire e ruotare i modelli in 3D, salvare i set e monitorare i loro progressi di costruzione.

Io sono Groot di Lego

Tutti i fan del film Guardiani della Galassia: Vol. 2 di Marvel Studios conosceranno la famosa scena di danza di Baby Groot. Ora è possibile ricrearla, insieme ad altre scene, con questa riproduzione, che ha un costo di € 49,99, dettagliata e mobile dell'adorabile e simpatico personaggio. Il modello costruibile è facile da posizionare e mettere in posa, c'è perfino una musicassetta giocattolo per della finta musica! È inoltre disponibile l'app gratuita LEGO Building Instructions che consente di visualizzare, ingrandire e ruotare il modello in fase di costruzione.

Peluche Groovin' Groot di Mattel

Il peluche Groovin' Groot, acquistabile a un costo di € 53,99, mette in mostra l'amore per la danza del personaggio Marvel grazie ai movimenti che si attivano con i suoni. L'amato personaggio riproduce anche la sua iconica frase "Io sono Groot" mentre danza o quando si preme il pulsante sul suo petto. Dotato di corpo in peluche e testa in plastica, il personaggio da 28 cm circa è perfetto per creare nuovi giochi e avventure a casa. Il peluche si attiva ascoltando musica vicino a lui!

Assortimento personaggi Guardiani della Galassia: Volume 3 Marvel Legends di Hasbro

L'assortimento include Star-Lord, Drax, Mantis, Nebula, Rocket e Adam Warlock. Le action figure hanno un costo di € 26,99.

Groot Guardiani della Galassia: Volume 3 Marvel Legends di Hasbro

L'action Figure ispirata al Super Eroe Groot dei Guardiani della Galassia della serie Marvel Legends ha un prezzo consigliato di € 46,99.

Rocket (Outrageous) Guardiani della Galassia: Volume 3 di Hasbro

Questa Figure. a un prezzo di circa € 37,99, ricca di dettagli è ispirata all'iconico Rocket dei Guardiani della Galassia. Decorato con dettagli e design premium, il personaggio si trasforma da calmo a furioso quando si premono le sue gambe!

Groot Blast 'N' Battle Guardiani della Galassia: Volume 3 di Hasbro

L'action Figure, che ha un costo di € 37,99, è finemente dettagliata ed è ispirata a Groot dei Guardiani della Galassia. Il personaggio presenta design fedele all'originale ed è equipaggiato con 2 temibili armi per ricreare le battaglie del film.

Maschera elettronica Groot Guardiani della Galassia: Volume 3 di Hasbro

Questa splendida maschera elettronica ispirata a Groot ha un costo di € 36,99 e può riprodurre 15 diverse espressioni tipiche del personaggio e ha una bocca mobile che si muove quando si attivano i suoni.

Personaggi Pop! Guardiani della Galassia: Volume 3 di Funko

I personaggi in vinile della serie Pop! ispirati ai protagonisti del film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3 hanno un costo di € 16 e l'assortimento include Star-Lord, Rocket, Baby Rocket, Groot, Nebula, Cosmo, Adam Warlock, Kraglin, Mantis e Drax.

Personaggi Pop! Premium Guardiani della Galassia: Volume 3 di Funko

Personaggi della serie Pop! Premium ispirati ai protagonisti del film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3 hanno un costo di € 18 e l'assortimento include Rocket Racoon, Baby Rocket (Flocked), Cosmo (Flocked), Star-Lord (Black Light), Rocket (Black Light), Mantis (Green Suit) e Groot with Wings.

Personaggi Jumbo Pop! Guardiani della Galassia: Volume 3 di Funko

I personaggi della serie Jumbo Pop! ispirati ai protagonisti del film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3 hanno un prezzo di € 38 e l'assortimento include Groot e Groot Black Light.

Portachiavi Pop! Guardiani della Galassia: Volume 3 di Funko

I portachiavi Pop!, a un costo consigliato di € 6, sono ispirati ai personaggi del film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3. L'assortimento include Star-Lord, Rocket, Cosmo e Adam Warlock.

Personaggi Vinyl Soda Guardiani della Galassia: Volume 3 di Funko

I personaggi della serie Vinyl Soda ispirati ai protagonisti del film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3 hanno un costo di € 16. L'assortimento include Drax, Groot, Nebula, Rocket e Star Lord.

