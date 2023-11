Guardiani della Galassia Vol. 3, nel Black Friday Amazon c'è la bella steelbook in offerta

In occasione del Black Friday, Amazon propone a un prezzo imperdibile la bella steelbook di Guardiani della Galassia Vol. 3, con il film nel formato 4K UHD e blu-ray.

Continua a spron battuto il Black Friday di Amazon e continuano anche le ghiotte occasioni in ambito homevideo. Tra le offerte più allettanti c'è sicuramente anche quella della steelbook di Guardiani della Galassia Vol. 3, che al suo interno ha il disco con il film in 4K UHD e quello con il film in blu-ray HD.

Una steelbook a un prezzo imperdibile

Le steelbook sono da sempre uno degli oggetti più seguiti dai collezionisti homevideo: il fascino della confezione metallica non è mai tramontata, tanto più quando si sposa a un film di grande successo. Ebbene adesso grazie al Black Friday,la steelbook di Guardiani della Galassia Vol. 3 è in offerta su Amazon a 28,40€, con un cospicuo sconto rispetto al prezzo normale.

Nel terzo capitolo il drammatico passato di Rocket

Guardiani della Galassia Vol. 3: un primo piano di Rocket

Nel terzo capitolo della serie , I Guardiani della Galassia stanno trascorrendo del tempo a Knowhere dove si stanno abituando a vivere insieme come una famiglia: Peter è ancora devastato dalla perdita di Gamora e i Guardiani si ritrovano in una situazione complessa quando il drammatico passato di Rocket si riaffaccia nella sua vita. Peter e gli altri del team intraprendono una missione per salvare il loro compagno, una missione rischiosa che potrebbe portare alla fine dei Guardiani della Galassia.