Guardiani della Galassia Vol. 3: Nico Santos nel cast del film Marvel

Nel cast di Guardiani della Galassia Vol. 3 ci sarà anche l'attore Nico Santos, conosciuto dal pubblico televisivo grazie a serie come Superstore.

Le riprese del film Marvel si sono già concluse e continuano a trapelare indiscrezioni riguardanti gli interpreti coinvolti dal regista James Gunn.

Nel terzo capitolo della trilogia ritorneranno i protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Will Poulter e Chuk Iwuji.

Tra gli interpreti di Guardiani della Galassia Vol. 3 ci saranno inoltre le new entry Maria Bakalova e Daniela Melchior.

Come accaduto in precedenza, per ora i produttori non hanno svelato la parte affidato a Nico Santos, interprete di Olvier T'sien in Crazy & Rich e di Mateo Liwang nella comedy Superstore.

James Gunn è tornato alla regia del film Marvel a partire dal novembre 2021 e alcune settimane fa si sono concluse le riprese del nuovo capitolo della storia di Peter Quill/Star-Lord e del suo team di eroi.

I fan della Marvel dovranno attendere il 5 maggio 2023 per scoprire cosa accadrà nel terzo film dedicato ai personaggi.