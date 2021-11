Guardiani della Galassia Vol. 3: Kumail Nanjiani aveva un ruolo, poi eliminato a causa di Eternals

L'attore Kumail Nanjiani era stato scelto da James Gunn per un ruolo in Guardiani della Galassia Vol. 3, poi eliminato a causa di Eternals.

Kumail Nanjiani è uno dei protagonisti di Eternals e ora James Gunn ha svelato che avrebbe potuto apparire in Guardiani della Galassia.

Il regista ha spiegato che aveva pensato all'attore per un ruolo, poi eliminato dalla sceneggiatura dal terzo capitolo delle avventure in seguito al coinvolgimento della star nel progetto diretto da Chloé Zhao.

James Gunn ha raccontato online. "Avevo scritto un cameo per il mio amico Kumail Nanjiani in Guardians of the Galaxy Vol. 3. Quando Kevin Feige mi ha chiamato e detto che avevano dato una parte da protagonista a Kumail in Eternals ho detto che, ovviamente, preferivo vederlo in quel ruolo rispetto al mio. Non mi ricordo di aver avuto nulla a che fare con i cambiamenti delle tempistiche".

Il regista aveva poi aggiunto: "Si trattava di un personaggio che aveva poche battute, non basato su un personaggio specifico dei fumetti della Marvel".

Gunn ha ammesso: "Era più che altro un modo per permettermi di trascorrere del tempo con il mio amico per un paio di giorni sul set! Non sarebbe stato, nemmeno in un milione di anni, un ruolo che gli avrebbe impedito di realizzare una parte da protagonista". Online erano infatti emerse delle teorie secondo le quali Nanjiani avesse rinunciato a causa di problemi con altri impegni o la pandemia.

In Guardiani della Galassia ci saranno alcuni nuovi arrivi nel cast come Will Poulter, che ha la parte di Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji che ha ottenuto un ruolo che "quasi tutti gli attori importanti a Hollywood volevano", dettaglio condiviso online senza però che il filmmaker rivelasse l'identità del personaggio.