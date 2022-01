Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn conferma che il trailer non arriverà nel 2022

Il primo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3 non arriverà nel 2022: James Gunn ha infatti risposto a una domanda relativa al terzo capitolo delle avventure degli eroi confermando che i fan dovranno attendere.

Il film debutterà nei cinema americani il 5 maggio 2023, ben sette anni dopo il precedente lungometraggio con al centro il gruppo guidato da Star-Lord.

Il cast e la troupe della saga dei Guardiani della Galassia sono attualmente impegnati sul set e hanno realizzato anche delle scene destinate all'attrazione Cosmic Rewind che è stata realizzata per i parchi tematici della Disney.

James Gunn ha però tolto ogni dubbio riguardante la possibilità di scoprire nei prossimi mesi delle scene del capitolo conclusivo della trilogia dichiarando che le possibilità di vedere un trailer di Guardians of the Galaxy Vol. 3 nel 2022 sono "inesistenti".

I fan della Marvel potranno comunque apprezzare uno speciale natalizio che arriverà tra meno di un anno su Disney+ e, quasi sicuramente, possono attendersi qualche riferimento al nuovo film nei prossimi progetti della Casa delle Idee, probabilmente in qualche scena sui titoli di coda.

Nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia, distribuito nelle sale il 23 maggio 2023, ci saranno alcuni nuovi arrivi nel cast come Will Poulter, che ha la parte di Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji che ha ottenuto un ruolo che "quasi tutti gli attori importanti a Hollywood volevano", dettaglio condiviso online senza però che il filmmaker rivelasse l'identità del personaggio.

Per Disney+ verranno realizzati gli speciali I am Groot e Guardians of the Galaxy Holiday Special.