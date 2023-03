Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn sulla durata del film: "Nemmeno un secondo sarà sprecato"

Tra meno di due mesi i fan della Marvel potranno assistere all'epica conclusione dei Guardiani della Galassia, franchise lanciato nel 2014 e diventato in breve tempo uno dei più amati. Il terzo capitolo dovrebbe durare quasi 2 ore e mezza, diventando a tutti gli effetti il più longevo della saga, ma James Gunn ha spiegato che si tratta di una durata necessaria per la storia da raccontare.

In risposta alla domanda di un fan su Twitter che gli chiedeva se il film durasse davvero 2 ore e 29 minuti, il regista ha così risposto: "Dovrebbe essere quella la durata, ma non è ancora stato definito. Posso promettervi però che nessun secondo verrà sprecato. Era necessario per comprendere l'intero arco narrativo di ogni personaggio dei Guardiani, non solo per questo film ma per l'intera trilogia".

Guardiani della Galassia Vol. 3 introdurrà due personaggi chiave che hanno legami importanti con Rocket Racoon: Lylla e l'Alto Evoluzionario. La prima è una lontra antropomorfa ex socia e interesse amoroso di Rocket, mentre il secondo, interpretato da Chukwudi Iwuji, è uno scienziato specializzato in evoluzione che è anche il creatore di Rocket.

Tra le new entry anche Will Poulter nei panni di Adam Warlock, uno dei personaggi più potenti e noti dei fumetti. Il film Marvel con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementiff, Bradley Cooper e Vin Diesel arriverà nelle sale italiane il 3 maggio.