Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn svela quale canzone di David Bowie non sarà presente

La colonna sonora di Guardiani della Galassia Vol. 3 non conterrà una delle canzoni più amate di David Bowie e a confermarlo è stato il regista James Gunn via Twitter.

Il filmmaker ha ribadito che il progetto sarà sviluppato tenendo conto dei brani scelti perché gli storyboard sono disegnati seguendo il ritmo delle scelte compiute e la musica è un elemento centrale anche nel montaggio del progetto.

Un fan aveva quindi chiesto se avesse intenzione di utilizzare in Guardians of the Galaxy Vol. 3 Heroes di David Bowie, ma James Gunn ha smentito immediatamente l'idea dichiarando: "Per me è stata usata troppe volte". I fan dovranno quindi attendere ancora prima di scoprire le scelte compiute dal regista che ha sempre sorpreso e conquistato con i sui Awesome Mix.

Recentemente Karen Gillan ha svelato di aver letto la sceneggiatura del film insieme a Pom Klementieff e di essersi messa a piangere: "Abbiamo letto la sceneggiatura del film insieme e nella stessa stanza. Poi ci siamo guardate e ci siamo messe a piangere. La trama del film è così emozionante. I personaggi sono tutti così sviluppati in profondità! Sono davvero entusiasta all'idea di interpretare Nebula nel suo post Thanatos".

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà al cinema il 5 maggio 2023 e sarà interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Sean Gunn ed Elizabeth Debicki.