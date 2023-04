Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn assicura che il 'f**k' presente in una scena non sarà censurato

Il regista James Gunn, rispondendo a una domanda dei fan, ha dichiarato che Guardiani della Galassia Vol. 3 non sarà censurato per la presenza di un'imprecazione.

Nel film Guardiani della Galassia Vol. 3 ci sarà anche, forse inaspettatamente, un'imprecazione che avrebbe potuto mettere nei guai il regista, tuttavia James Gunn ha assicurato che non ci sarà alcuna censura.

Nella clip condivisa online alcuni giorni fa si assiste a Star-Lord mentre impreca contro Nebula. Nel video apparso online si può sentire una censura della parola fuck, ma nella versione portata sul grande schermo si assisterà alla scena integrale.

Nessuna censura per il film Marvel

James Gunn ha infatti spiegato la situazione ai fan della Marvel, assicurando che in Guardiani della Galassia Vol. 3 non ci sarà alcuna censura.

Il regista ha dichiarato che nella scena si potrà sentire l'imprecazione sottolineando: "Ne puoi avere solo una in un film con rating PG-13. Detto questo, non era stato pianificato. Ho detto a Chris di aggiungerla sul set e ha reso quel momento più divertente, quindi l'abbiamo tenuta".

Il ritorno dei Ravagers

Il filmmaker ha poi svelato su Twitter che nel film appariranno i Ravagers che nel capitolo precedenti erano guidati da Stakar Ogord, interpretato da Sylvester Stallone, anche se non ha confermato l'identità dei personaggi coinvolti nel capitolo conclusivo della storia.

Il terzo capitolo della storia

James Gunn ha scritto e diretto Guardiani della Galassia Vol. 3 e nel cast dell'ultimo capitolo della trilogia ideata dal filmmaker ci saranno i ritorni di Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Sean Gunn, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper, e Vin Diesel. I nuovi arrivi sono invece quelli di Will Poulter, che interpreta Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji.