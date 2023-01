Guardiani della Galassia Vol. 3: Adam Warlock in un'immagine inedita, James Gunn crede tanto nel personaggio

Tramite Empire possiamo finalmente vedere Will Poulter nei panni di Adam Warlock, ritratto in una foto inedita.

Tramite Empire prossimo finalmente dare un'occhiata all'Adam Warlock di Will Poulter, per i Guardiani della Galassia Vol. 3, con un'immagine inedita. I recenti film del MCU ci hanno lasciato qualche indizio sulla sua presenza, alimentando le varie speculazioni fino alle recenti conferme ufficiali, e il suo arrivo, non troppo lontano, nel terzo capitolo dei Guardiani firmato da James Gunn.

Guardiani della Galassia Vol. 3: una foto di Adam Warlock

"Si tratta di una situazione abbastanza complicata", ha detto di recente James Gunn, sempre a Empire, raccontando questo personaggio, "Ma sicuramente non è un bravo ragazzo. Quello che cui assisteremo è la forma infantile di Warlock. È appena uscito dal bozzolo e non capisce molto bene la vita che lo circonda. Fondamentalmente è un bambino".

La scelta di Will Poulter nel ruolo è stata fortemente voluta dal regista che ha detto: "I fan sul web avrebbero voluto vedere Tom Cruise nei suoi panni, mentre io volevo qualcuno che fosse giovane e con le giuste doti drammatiche e comiche non solo per questo film, ma anche per il futuro stesso di Adam Warlock nei piani della Marvel". Secondo Gunn ci troviamo davanti a un personaggio che potrebbe giocare un ruolo importante nella Multiverse Saga.