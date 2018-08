Guardiani della Galassia: il manifesto parodia di una dentista in USA è virale

Uno studio dentistico dell'Indiana ha avuto una divertente idea per promuovere la sua attività e le immagini dei manifesti che ha fatto stampare sono diventati immediatamente virali sui social media. La foto mostra infatti Jill Snyder dell'ArDente Dental in versione "Gum-ora" accanto a un dente che, in stile Groot, dichiara "I Am Tooth", mentre la scritta scelta è Guardians of the Gums.

I AM TOOTH pic.twitter.com/ohkYIrRGan — Hector Parayuelos (@hecpara) August 22, 2018

Non è la prima volta che il mondo del cinema e delle serie tv ispirano delle affissioni dello studio e online erano apparse le creazioni dedicate a Wonder Woman, Justice League , Trolls, Titanic, CSI: Scena del crimine e Minions.

Snyder ha dichiarato: "Tutte le nostre pubblicità si basano su film o serrie a abbiamo sempre cercato di avere dei giochi di parole o qualche tipo di collegamento. Abbiamo anche fatto Star Wars con Gum Wars e Return of the Floss".

Lo staff dello studio dentistico condivide le proprie idee riguardanti le possibili immagini e anche alcuni pazienti hanno voluto condividere delle proposte, a volte venendo citati nei cartelloni.

Snyder ha inoltre realizzato in versione Guardiani della Galassia uno spot televisivo in cui affronta con lo spazzolino da denti dei terribili pericoli: "I miei film preferiti dalla Marvel sono probabilmente quelli dei Guardiani. Non pensavo mi sarebbero piaciuti, ma in realtà li ho amati. E ho visto quasi tutti i film della Marvel".