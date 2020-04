Guardiani della Galassia: James Gunn risponderà alle domande dei fan durante un Watch Party

James Gunn commenterà il film Guardiani della Galassia insieme ai suoi fan in occasione din un Quarantine Watch Party che si svolgerà domani 7 aprile alle 21 negli Stati Uniti, in Italia le tre di notte, via social.

Il regista ha annunciato che parteciperà alla visione collettiva organizzata dal sito ComicBook che si svolge chiedendo ai fan di commentare e condividere i propri commenti, gli spunti di riflessione o battute divertenti utilizzando gli hashtag #QuarantineWatchParty e #GotG. Il regista James Gunn renderà l'esperienza di rivedere Guardiani della Galassia in compagnia ancora più memorabile dopo aver confermato la propria presenza con un tweet.

I fan italiani che soffrono di insonnia o vogliono rimanere in piedi fino a tardi pur di non perdere l'occasione di provare a interagire con il filmmaker potranno unirsi alla visione che prenderà il via alle 3 di notte ora italiana.

Okay I’ll make it to this #GotG #QuarantineWatchParty tomorrow night at 9 pm EST. https://t.co/Xkf1c7Sjxn — James Gunn (@JamesGunn) April 6, 2020

Gunn ritornerà nel mondo dei Guardiani in occasione del terzo capitolo della storia dei protagonisti tratti dai fumetti Marvel dopo aver concluso il lavoro su The Suicide Squad, realizzato per i "rivali" della DC avendo stretto un accordo con la Warner in seguito al licenziamento da parte della Disney causato da alcuni tweet ritenuti offensivi pubblicati anni fa. Il regista è però ritornato tra le fila della Marvel per concludere la trilogia per la gioia dei fan e dei membri del cast che avevano più volte chiesto il suo coinvolgimento nel progetto.