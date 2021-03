Guardiani della Galassia, James Gunn ribadisce: "Yondu non tornerà e il Groot originale è morto"

Guardiani della Galassia 3 non riporterà in nessun modo in scena Yondu, come ha ribadito il regista e sceneggiatore James Gunn.

Il filmmaker ha voluto inoltre ribadire quanto accaduto a Groot e ha commentato in modo ironico la situazione di alcuni degli altri personaggi apparsi nella saga.

In Guardiani della Galassia Vol. 2 Yondu perde la vita mentre stanno fuggendo da Planet Ego.

L'amato personaggio affidato a Michael Rooker si sacrifica per salvare Star-Lord, dando a lui l'ultimo respiratore disponibile. James Gunn è attualmente al lavoro su Guardians of the Galaxy Vol. 3 e ha ribadito con un tweet: "Come ho detto in precedenza, Yondu è morto e resterà morto fino a quando sarò coinvolto con i Guardiani. La sua morte significa qualcosa per le persone e non sono disposto a sminuirla".

Il regista ha poi aggiunto: "Sì, anche Groot è morto e la situazione resterà la stessa. L'attuale Groot è la sua progenie".

Gunn ha poi risposto a chi gli ha chiesto se la versione attuale di Groot avesse dei ricordi legati al passato: "No. Mi chiedo sempre perché non sia ovvio. Il Groot originale saprebbe a cosa servono i bottoni. Non dormirebbe sulla spalla di Drax. Non piangerebbe quando Rocket viene attaccato dai Ravager".

James ha poi commentato in modo divertente la richiesta di riportare in scena il "ratto alieno" usato come microfono nella scena di apertura del primo film: "Il Microfono Orloni è vivo e sta bene, ed è un passeggero clandestino su una nave spaziale con destinazione Centauri IV. Da allora ha procreato 15.000 cuccioli di orloni, la maggior parte dei quali si è mangiata a vicenda. Ho appena reso canonica questa storia".

Il regista ha infine commentato un tweet di Emmett J. Scanlan, interprete di una delle guardie, dichiarando divertito: "Il capo delle guardie è sopravvissuto! Il suo corpo è stato carbonizzato, ma il suo cervello è sopravvissuto ed è stato messo in un corpo dall'aspetto e dalla voce esattamente come quelli di Leonardo DiCaprio (altri elementi canonici).