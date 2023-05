Guardiani della Galassia: James Gunn esclude che venga realizzato un Volume 4

James Gunn ha concluso la sua trilogia di Guardiani della Galassia e ha accennato alla possibilità che venga realizzato un Volume 4.

Il regista è diventato recentemente il co-CEO di DC Studios e tra i suoi prossimi progetti c'è la regia di Superman: Legacy.

Il film Guardiani della Galassia Vol. 3 è attualmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e i fan sembrano aver apprezzato in modo quasi unanime il terzo film diretto da James Gunn.

A chi gli ha chiesto su Twitter se è completamente esclusa la possibilità di proseguire le avventure dei personaggi con un quarto capitolo della storia, il filmmaker ha chiarito: "Non vedrebbe coinvolti tutti questi attori. E non si intitolerebbe Vol. 4". Gunn ha poi aggiunto: "Non c'è una vera possibilità che venga realizzato, no".

Fin dall'inizio James Gunn ha ideato il lungometraggio come se fosse il capitolo conclusivo di una storia. Nonostante siano i responsabili della Marvel a decidere le sorti dei personaggi tratti dai fumetti, è difficile pensare che venga realizzato in un futuro non troppo lontano una continuazione della storia di Star-Lord e del suo team.