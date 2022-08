Guardiani della Galassia: James Gunn svela come affronta i dialoghi di Groot negli script

James Gunn è tornato a parlare dei Guardiani della Galassia e di Groot confermando che esistono delle copie degli script in cui le battute del simpatico personaggio con la voce di Vin Diesel sono tradotte in inglese.

Il regista, rispondendo alle domande dei fan su Twitter, ha condiviso qualche curiosità riguardante il miglior amico di Rocket.

In un tweet James Gunn ha spiegato: "Negli script per il cast e la troupe che non capiscono Groot c'è scritto 'Io sono Groot'. Ma ho a disposizione anche degli script che capiscono Groot che contengono le traduzioni".

Il regista della trilogia dedicata ai Guardiani della Galassia ha quindi confermato: "Ora tutti i Guardiani lo capiscono. Ci vuole un certo periodo di tempo e la formazione di un legame per poterlo capire".

Nel 2015 James Gunn aveva spiegato, parlando del lavoro compiuto dall'interprete di Groot, che Diesel riceveva un copione diverso dai suoi colleghi perché conteneva le sue battute tradotte in inglese in modo da poter dare le giuste sfumature alla sua performance. L'attore aveva spiegato nel 2014: "Quando vado nella sala del doppiaggio c'è un documento di cinquanta pagine che a sinistra dice 'Io sono Groot' e a destra ha un paragrafo o una frase che spiegano cosa vuol realmente dire e cosa sta cercando di dire".

Gunn ha inoltre sottolineato che Vin Diesel registra le sue battute per ogni film, senza usare materiale del passato, ribadendo: "Per Groot i dialoghi sono sempre tutti nuovi".

Il filmmaker ha poi condiviso un divertente aneddoto che riguarda Stan Lee, l'icona della Marvel: "Non ricordava di aver creato Groot. Mi ha detto che non aveva creato i Guardiani e gli ho ricordato di Groot. Ha riso molto".

Nell'attesa di rivedere in azione i Guardiani della Galassia, dal 10 agosto sarà disponibile su Disney+ la serie I am Groot, composta da cortometraggi che vedono il personaggio infilarsi e uscire dai guai in un mondo di animazione fotorealistica. Vin Diesel torna a dare la voce a Groot e il regista di Guardiani della Galassia James Gunn è uno dei produttori esecutivi della serie che tornerà prossimamente con un nuovo gruppo di puntate.