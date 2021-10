Guardiani della Galassia: James Gunn annuncia l'arrivo di un personaggio misterioso nello speciale natalizio

I Guardiani della Galassia torneranno in azione, dopo l'apparizione nel prossimo film dedicato alle avventure di Thor, con uno speciale natalizio e il regista James Gunn ha anticipato che nella storia verrà introdotto un nuovo personaggio tratto dai fumetti della Marvel. Nella giornata di domenica, il filmmaker ha infatti risposto a una domanda dei fan su Twitter riguardante il nuovo progetto.

James Gunn ha quindi anticipato, parlando dello speciale natalizio dei Guardiani della Galassia: "Secondo la mia opinione incredibilmente soggettiva e, lo ammetto, spesso strana, introdurremo uno dei più grandiosi personaggi del Marvel Cinematic Universe di sempre".

I fan stanno quindi cercando di capire l'identità del personaggio a cui fa riferimento il regista e in molti hanno ironizzato sostenendo che si tratterà di John Cena, la star di Peacemaker, nel ruolo di Babbo Natale.

Molti follower di Gunn hanno ipotizzato che si tratti di Nova o Adam Warlock, tuttavia James è famoso per la sua passione per i personaggi più originali e inaspettati, approccio che quasi certamente contribuirà a mantenere il segreto fino al momento in cui la Marvel deciderà di rivelare le prime anticipazioni.