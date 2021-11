Guardiani della Galassia: Bradley Cooper e Vin Diesel non sono mai stati sul set

James Gunn ha svelato che due delle star di Guardiani della Galassia non hanno mai lavorato sul set della saga tratta dai fumetti della Marvel: Bradley Cooper e Vin Diesel.

Il regista ha svelato il curioso dettaglio rispondendo a una domanda dei fan su Instagram.

Nei film di Guardiani della Galassia i due attori interpretano Rocket e Groot e, anche a causa dei loro impegni, hanno solo lavorato in sala di doppiaggio. James Gunn ha spiegato: "Le scene di Rocket e la motion capture sono sempre state realizzate da Sean Gunn. La voce è di Bradley Cooper. Lui e Vin Diesel non sono mai stati sul set dei Guardiani".

La situazione potrebbe forse cambiare in occasione della conclusione della trilogia, le cui riprese sono attualmente in corso.

Nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia, in arrivo il 5 maggio 2023, ci saranno alcuni nuovi arrivi nel cast come Will Poulter, che ha la parte di Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji che ha ottenuto un ruolo che "quasi tutti gli attori importanti a Hollywood volevano", dettaglio condiviso online senza però che il filmmaker rivelasse l'identità del personaggio.

Per Disney+ verranno realizzati gli speciali I am Groot e Guardians of the Galaxy Holiday Special.