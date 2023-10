Guardiani della Galassia Vol. 3, Zoe Saldana: 'Ho sempre sognato uno spinoff su Gamora e Nebula'

Nel documentario Marvel Studios Assembled: The Making of Guardians of the Galaxy Vol. 3, disponibile su Disney +, Zoe Saldana ha rivelato che le sarebbe piaciuto vedere uno spin-off sul rapporto tra il suo personaggio Gamora e la sorella Nebula, interpretata da Karen Gillan. Infatti l'ultimo film del franchise Guardiani della Galassia Vol. 3 non ha dedicato molto tempo al rapporto tra le figlie di Thanos.

"Mi sarebbe piaciuto vedere uno spin-off basato su questa sorellanza. È qualcosa di complicato e controverso. Sarebbe una storia in cui in molti potrebbero identificarsi, sapendo che esistono realmente fratelli e sorelle con vite familiari travagliate e complesse, ma che sono riusciti a sopravvivere grazie al loro spirito fraterno", ha detto l'attrice.

Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana e Chris Pratt in una scena

Guardiani della Galassia Vol. 3

Con Guardiani della Galassia Vol. 3 James Gunn ha concluso la sua esperienza con i Marvel Studios, chiudendo anche il cerchio dei suoi personaggi introdotti per la prima volta sul grande schermo nel 2014. Nel cast dell'ultimo capitolo della trilogia ideata dal filmmaker ci sono i ritorni di Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Sean Gunn, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper, e Vin Diesel. I nuovi arrivi sono invece quelli di Will Poulter, che interpreta Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji nei panni del crudele Alto Evoluzionario,