Guardiani della Galassia 3, Karen Gillan si prepara a tornare nei panni di Nebula (FOTO)

L'attrice Karen Gillan si prepara a vestire nuovamente i panni di Nebula per Guardiani della Galassia 3, il terzo film Marvel diretto da James Gunn, .

Ai Marvel Studios non ci si riposa mai, e piano piano è arrivato il momento di iniziare a preparasi per Guardiani della Galassia 3, il nuovo film diretto da James Gunn con protagonisti gli eroi più strampalati del CU. E nel frattempo, Karen Gillan ci comunica che Nebula sta per tornare.

Nelle sue storie Instagram l'attrice interprete della figlia di Thanos ci ha informato che "gli stampi di Guardians of the Galaxy vol 3 sono in corso d'opera", rendendoci partecipi di una delle prime fasi dei lavori dietro le quinte del film.

Ma se per il nuovo film dei Guardiani dovremo aspettare maggio 2023, questa non sarà l'unica occasione di vedere i suoi protagonisti sullo schermo fino ad allora: svariati membri del peculiare gruppo di eroi - tra cui anche la stessa Karen Gillan - saranno infatti anche parte di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo della saga dedicata al Dio del Tuono, che ha recentemente concluso le riprese in terra australiana.

Al momento non sappiamo ancora molto poco in merito al ruolo che avranno i Guardiani nella storia, e ancor meno di quello che accadrà in Guardiani della Galassia 3, ma l'hype sul futuro del MCU è sempre a mille.

Voi cosa vi aspettate di vedere?