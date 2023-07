Guardiani della Galassia 3: James Gunn svela il primo e commovente incontro tra Rocket e Groot

Il regista ha raccontato in un retroscena il primo incontro tra Rocket e Groot, ed è davvero strappalacrime.

Nel corso di Guardiani della Galassia Vol. 3 sono state narrate le origini di Rocket, ma il primo incontro tra il personaggio e Groot è stato tenuto da parte. In un nuovo post sui social, James Gunn lo ha raccontato ai suoi fan.

La risposta breve è che l'amicizia tra Rocket e Groot nel MCU è iniziata in un pozzo. La risposta più lunga è molto più intensa. James Gunn racconta come e perché Rocket e Groot si sono incontrati nel mondo Marvel prima che noi li conoscessimo come migliori amici:

"_Tibius Lark, Groot e Rocket erano imprigionati in un profondo pozzo nel terreno. Tibius era sul punto di morire. Questo spiega a Rocket che si era preso cura di Groot per anni. Era un ex guardiano di uno zoo di merda della galassia. Gli spiega di aver salvato Groot, che era esposto lì, e che Groot era un amico fedele. Ha chiesto a Rocket di prendersi cura di lui e poi è morto. Mentre moriva, Rocket guarda nella cella buia e nota che era un robot, con la parte inferiore del corpo aperta e meccanica.

Le guardie in superficie sentono qualcosa che rimbombava, si voltano e vedono Rocket e Groot spuntare dal terreno, Rocket sulla spalla di Groot, e nelle mani di Rocket c'era una mitragliatrice ricavata dal corpo di Tibius Lark, con cui spara a tutte le guardie, fuggono e rimangono insieme finché non incontrano i Guardiani. Ecco chi era Tibius Lark_".

Guardiani della Galassia 3, James Gunn stava per ingaggiare una grande star come Alto Evoluzionario

Il racconto, in perfetto stile Gunn, non fa che aggiungere un'alta nota tragica alla storia di questi incredibili personaggi, conclusasi con il terzo film della saga. Su queste pagine trovate la recensione di Guardiani della Galassia Vol. 3.