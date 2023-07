Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn paragona Adam Warlock a Superman

Il regista James Gunn, nel commento a Guardiani della Galassia Vol. 3 realizzato per le versioni homevideo, ha paragonato Adam Warlock a Superman.

Il filmmaker si occuperà del ritorno delle avventure di Clark Kent in veste di sceneggiatore e dietro la macchina da presa e ha recentemente affidato l'iconico ruolo a David Corenswet.

Il commento legato ai fumetti della DC

James Gunn, parlando della lotta tra Adam Warlock e Drax all'inizio di Guardiani della Galassia Vol. 3, ha dichiarato che si trattava di un elemento inserito per dimostrare quanto fosse forte il personaggio interpretato da Dave Bautista. Il regista ha sottolineato che si trattava di un elemento che era passato un po' in secondo piano nei capitoli precedenti della saga, considerando che il team di protagonisti è sempre alle prese con una minaccia di tipo cosmico. Gunn ha quindi aggiunto: "Adam Warlock è quasi ai livelli di Superman per quanto riguarda la forza, quindi è stato piuttosto intenso".

James non ha poi aggiunto altri dettagli, anche se i fan hanno subito notato il riferimento compiuto durante il commento, sottolineando online come il filmmaker fosse in quel momento, quasi certamente, già immerso nel mondo dei fumetti della DC e delle avventure di Clark Kent.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è un film che difende gli Ultimi (animali compresi)

Il terzo capitolo della storia

James Gunn ha scritto e diretto Guardiani della Galassia Vol. 3 e nel cast dell'ultimo capitolo della trilogia ideata dal filmmaker ci sono i ritorni di Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Sean Gunn, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper, e Vin Diesel. I nuovi arrivi sono invece quelli di Will Poulter, che interpreta Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji.