GTO, in arrivo un live-action questa estate su Eikichi Onizuka, l'insegnante più "great" di sempre

GTO, quel Great Teacher Onizuka che ha ridefinito il concetto di "educazione alternativa", si prepara a una nuova invasione televisiva. La creatura di Tooru Fujisawa, nata nel 1997, il prossimo 20 luglio ritorna in carne, ossa e "mutandine" su Fuji TV con un live-action che porta l'insegnante Onizuka al giorno d'oggi: assisteremo al ritorno di una filosofia sfacciata che non guarda in faccia a presidi o protocolli, con l'obiettivo di scuotere una generazione che sembra aver smesso di sognare.

La sfida di un Onizuka cinquantenne: tra eredità e nuovi messaggi

Il vero asso nella manica è il ritorno di Takashi Sorimachi, l'unico attore capace di incarnare l'anima di Eikichi Onizuka senza risultare una macchietta. Dopo il recente assaggio con GTO Revival, Sorimachi ha deciso di alzare l'asticella, puntando a una narrazione che esplora territori mai toccati nemmeno dal manga: l'insegnante alla soglia dei cinquant'anni.

"Quando lo speciale GTO Revival è andato in onda due anni fa, l'ho trovato un lavoro molto interessante, ma ho anche pensato che una serie drammatica potesse offrire un approccio differente. Sentivo di poter interpretare un Onizuka più statico, vicino alla versione del 1998, con la mia consapevolezza attuale", ha svelato l'attore.

È un esperimento quasi sociologico: come può un ex motociclista ribelle comunicare con gli adolescenti del 2026? Sorimachi vuole un ritorno alle origini, cercando di recuperare quella scintilla anarchica che lo rese un'icona alla fine degli anni Novanta, sfidando il tempo che passa e i nuovi linguaggi giovanili.

Un franchise multiforme: dalle pagine di Weekly Shonen alla conquista dello schermo

La storia di Grand Teacher Onizuka non segue i binari classici; è un'eccezione che conferma la regola. Mentre molti brand devono elemosinare spazio, la saga di Fujisawa è passata attraverso lo studio Pierrot e diverse versioni cinematografiche con una disinvoltura invidiabile.

Per chi avesse bisogno di una rinfrescata, le serie storiche sono attualmente disponibili in streaming su Amazon Prime Video. Nonostante manchino ancora conferme per una distribuzione ufficiale in Europa o Nord America, è difficile immaginare che un evento di questa portata resti confinato nell'arcipelago giapponese.

Vedere Onizuka alle prese con la maturità, armato della solita giacca improbabile e di una sincerità disarmante, è esattamente ciò di cui il palinsesto estivo ha bisogno per smettere di essere prevedibile. La sfida è lanciata: i banchi di scuola non sono mai stati così caldi.