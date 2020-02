GTO: il trailer della serie prequel live-action prequel Shonan Junai Gumi

La serie Shonan Junai Gumi, ideata come prequel del famoso manga GTO, ha ora un trailer in attesa del suo debutto sulla piattaforma di streaming di Amazon Prime Video, prevista per la giornata di venerdì 28 febbraio.

Nel filmato promozionale condiviso online c'è spazio per molte scene d'azione, attimi di violenza e qualche follia

Il progetto Shonan Junai Gumi racconterà quindi ciò che è accaduto prima della storia narrata tra le pagine del manga di Tooru Fujisawa. Al centro del prequel di GTO: Great Teacher Onizuka ci saranno i personaggi di Eikichi Onizuka e Ryuji Danma, ruoli affidati a Kanichiro Sato e Daichi Kaneko.

La regia è invece stata affidata a Eiji Uchida.

Fujisawa è stato coinvolto come consulente della serie e ha precedentemente rassicurato tutti i fan della sua opera sostenendo che si tratta di un progetto curato in ogni minimo dettaglio.