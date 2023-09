Griselda: le prime immagini ufficiali della serie Netflix con Sofía Vergara

Netflix ha appena pubblicato le prime immagini di Sofía Vergara nei panni di Griselda Blanco nella miniserie composta da 6 episodi Griselda. Vergara è anche co-creatrice e produttrice esecutiva insieme a Eric Newman (Narcos) e al regista Andrés Baiz. La serie debutterà a gennaio 2024 su Netflix.

Il co-creatore e produttore esecutivo Eric Newman dichiara: "Come immigrata colombiana e madre single che è arrivata in America e ha costruito un impero, Sofía condivide l'aspetto personale di questo personaggio, e la sua passione nel raccontare la sua storia è stata senza dubbi la forza trainante di questo progetto. Ciò che sorprenderà davvero gli spettatori è il modo in cui riesce a racchiudere questa totale oscurità nella sua performance, lontana dalla comicità per cui è amata e conosciuta. Trovare la strada giusta per interpretare questo ruolo è stata la sua grande sfida in questo show, e vedere la trasformazione riuscita è stato un privilegio".

Il regista e produttore esecutivo Andrés Baiz aggiunge: "Quando incontriamo Griselda, è una donna schiacciata da quel mondo dominato dagli uomini che la circonda. Assistiamo anche alla sua evoluzione mentre trasforma la sua oppressione in uno strumento per incutere terrore: queste immagini forniscono solo un primo sguardo a questa dualità, che è ciò che trovo così affascinante in Griselda, e Sofía Vergara riesce a catturare in modo intenso la sua essenza".

La sinossi dello show recita: "Griselda è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa imprenditrice colombiana Griselda Blanco, una madre affettuosa che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia, guadagnandosi il soprannome di 'Madrina'".