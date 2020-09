Bob's Burgers e I Griffin: Fox svela il rinnovo per due ulteriori stagioni

Bob's Burgers e I Griffin, due delle serie animate di punta di Fox, hanno ottenuto il rinnovo per due stagioni.

Il primo dei due progetti arriverà quindi a tredici cicli di episodi, mentre lo show creato da Seth MacFarlane arriverà a quota venti.

L'annuncio ufficiale del via libera alla produzione delle nuove stagioni di Bob's Burgers e I Griffin, è accompagnato da un comunicato di Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment, in cui si dichiara che i due show sono una parte importantissima della programmazione del network e si sottolinea come entrambi i progetti abbiano un ruolo rilevante nel mondo della cultura pop e nel settore televisivo.

Il responsabile del network ha ribadito che i rinnovi confermano l'impegno nel settore dell'animazione e nel desiderio di proporre storie in grado di distinguersi.

Loren Bouchard e Jim Dauterive hanno creato la serie Bob's Burgers, che racconta la storia della famiglia guidata da Bob e impegnata nel settore della ristorazione, mentre il racconto della famiglia Griffin è nato da un'idea di Seth MacFarlane, impegnato anche come doppiatore del protagonista.