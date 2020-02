Grey's Anatomy: "State uccidendo Alex Karev", i fan infuriati con gli autori

I fan di Grey's Anatomy non sono certo contenti di come si stanno mettendo le cose per Alex Karev, il personaggio interpretato da Justin Chambers nella popolare serie televisiva. .

Qualche settimana fa, Justin Chambers ha annunciato pubblicamente la sua dipartita da Grey's Anatomy dopo 16 anni di "onorato servizio", lanciando nello sconforto una gran fetta di appassionati che ora dovrà dire addio a un altro dei personaggi principali dello show.

Ciò che ha portato con sé la notizia però, è stata in gran parte la curiosità di vedere come Alex Karev avrebbe detto addio al Seattle Grace Hospital (si sperava in un destino diverso da Patrick Dempsey e il suo Derek Sheperd, in pratica).

Finora, l'assenza del personaggio sullo schermo era stata giustificata tramite alcuni dialoghi e riferimenti che spiegavano come Karev fosse tornato in Iowa per prendersi cura della madre malata.

Con l'ultimo episodio andato in onda, però,Save The Last Dance For Me, sembrerebbe proprio che gli ultimi momenti di Alex Karev in Grey's saranno destinati a deludere. Alex è ancora in Iowa, da quel che ci viene detto, ma non risponde alle chiamate della moglie (Camilla Luddington), e questo perché "Dice di stare attravarsando un brutto periodo, e ha bisogno di tempo. Se non lo conoscessi, direi che si sta vendicando di quella volta in cui fui io a dirgli di avere bisogno di meglio. Ma so che non farebbe mai una cosa del genere, quindi... Mi spiace, sono solo in ansia" dice Jo ad Amelia (Caterina Scorsone).

La possibilità che Alex Karev stia ignorando l'amore della sua vita, e che la relazione possa prendere un risvolto davvero poco piacevole, ha causato grande malcontento da parte dei fan di Grey's Anatomy, come riporta anche Yahoo, che su Twitter hanno manifestato tutto il loro disappunto, lanciando anche l'hashtag #JusticeForKarev.

Congratulations to the writers of #GreysAnatomy for turning a beloved original character's exit into a plot device and assassinating every ounce of Alex Karev's character development over 15 years.



Incredible job. Mind blowing. — Pamalaa Jesuthasan (@pamalaa_rose) February 14, 2020

"Complimenti agli sceneggiatori di Grey's Anatomy per aver trasformato l'uscita di scena di un amato personaggio storico in un mero espediente narrativo e aver assassinato ogni traccia del suo character development degli ultimi 15 anni" ha scritto una fan.

Y'all expect us to believe that Alex THEE Karev would leave Jo the same way Izzy left him. After the heartbreak HE endured after that divorce?!? NOPE. #GreysAnatomy pic.twitter.com/EHNEmcdd4R — Melanie Hawkins (@MelHawk92) February 14, 2020

"Davvero vi aspettate che crediamo al fatto che Alex Karev lascerebbe Jo allo stesso modo in cui lui era stato lasciato da Izzy? Dopo il cuore spezzato che si è ritrovato a seguito del divozio? NOPE." ha commentato un'altra.

Karev deserves better than becoming the distant husband who will eventually file for divorce #justiceforkarev #GreysAnatomy pic.twitter.com/eRTi1TqPEo — Lauren Russell (@Lruss828) February 14, 2020

"Karev meritava di meglio di diventare il marito distante che finirà con il richiedere il divorzio" ha affermato un'altra ancora.

Ma come andrà a finire? Alex Karev chiederà davvero il divorzio da Jo? Non ci resta che aspettare i prossimi episodi di Grey's Anatomy per scoprirlo.