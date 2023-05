Grey's Anatomy: Shonda Rhimes commenta l'uscita di Elllen Pompeo dalla serie e un suo possibile ritorno

Per Grey's Anatomy è arrivato il momento di salutare Ellen Pompeo. Se infatti lo show andrà avanti anche senza Meredith Grey, non ci si può esimere dal commentare l'uscita di scena della sua protagonista principale, ed è proprio ciò che ha fatto la creatrice della serie, Shonda Rhimes,che ha anche lasciato la porta aperta a un possibile ritorno...

Chi si aspettava che Grey's Anatomy avrebbe raggiunto le 20 stagioni? Di certo non Shonda Rhimes e Ellen Pompeo, come hanno più volte ribadito le due donne a cui si deve in gran parte il successo del longevo medical drama di ABC.

Ma proprio la prima, la creatrice della serie, adesso commenta l'addio della seconda, la sua protagonista, la Meredith Grey che per tutti questi anni abbiamo accompagnato nella sua avventura per i corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle, e che ora si accinge a timbrare il cartellino per un'ultima volta.

"Ellen è spettacolare, e credo che si meriti uno spazio creativo differente da quello che ha abitato finora" ha esordito Rhimes, come riporta anche Screen Rant "Sta facendo questo lavoro da... Voglio dire, nessuno si aspettava che lo show durasse così tanto. Stiamo per dare il via alla 20esima stagione... Si merita una pausa per fare dell'altro".

Pausa? Vuol dire che un ritorno di Meredith è effettivamente nei piani?

"Se vorrà tornare, tornerà" è stata la semplice e concisa risposta di Rhimes.

E voi, cosa ne pensate? Ve lo immaginate un Grey's Anatomy senza Meredith Grey?