Grey's Anatomy 19x07, la recensione della premiere midseason: arrivederci Meredith

Non è un addio ma un arrivederci quello di Ellen Pompeo e della sua Meredith Grey nella midseason premiere di Grey's Anatomy 19x07, dal 22 marzo su Disney+. Un sapore dolceamaro e poco eclatante per una puntata sottotono che però mette le basi per una sorta di spin-off/reboot/non-reboot, come aveva fatto la season premiere di questa stagione che aveva presentato i nuovi specializzandi. L'episodio riprende esattamente da dove si era interrotto il crossover qualche mese fa, con la storica casa di Meredith a Seattle, che brucia tra le fiamme. Vediamo insieme come Krista Vernoff, autori e interpreti hanno salutato la protagonista indiscussa di questo medical drama corale che rimane il più visto attualmente negli Usa e anche il più longevo a livello storico dopo E.R..

Nota a margine: l'episodio è semi-crossover con il corrispettivo di Station 19 (6x07), quindi vi consigliamo di vedere come sempre prima quello.

Non è un addio...

Grey's Anatomy: una commovente scena del settimo episodio

Innanzitutto, è bene precisare che quello di Ellen Pompeo/Meredith Grey non è appunto un addio, come pubblicizzato tanto negli Usa quanto in Italia, ma un arrivederci. Sappiamo infatti già che l'attrice e il suo personaggio torneranno nel finale di stagione, previsto indicativamente a maggio oltreoceano, e che nel frattempo è rimasta come voce narrante oramai tradizionale di inizio e fine puntata. Inoltre potremmo - e probabilmente accadrà - rivederla in futuro come guest star occasionale. Questo episodio 19x07, però, intitolato simbolicamente I'll follow the sun (Seguirò il sole) è però il suo ultimo da regular dal debutto del medical drama nell'oramai lontano 2005. Un importante turning point per la serie e per la sua trama, che fin dal titolo si è sempre appoggiata alla famiglia Grey che ora farà a meno della propria interprete storica, sul cui fulcro girava l'intera vicenda. Il titolo della puntata non è casuale, come dicevamo, ma è un riferimento e vuole in un certo senso chiudere il cerchio della battuta che Cristina, la persona di Meredith, le disse quando lasciò il Grey Sloan Memorial Hospital alla fine della decima stagione riferendosi a Derek: "Lui è un sognatore, ma non è lui il sole. Il sole sei tu", a rimarcare il femminismo del serial ben prima di Scandal e Le regole del delitto perfetto.

Grey's Anatomy 19x01, la recensione: La serie di Shondaland si rinnova con nuovi arrivi sulle orme dei vecchi

... ma un arrivederci

Station 19: una scena dell'episodio 7 della sesta stagione

L'episodio è pieno di simbolismi, senza alcun montaggio con i momenti principali del personaggio che lascia lo show, come era stato fatto per altri addii. Forse non una scelta casuale, per rendere la separazione col pubblico più morbida, e questo escamotage verrà utilizzato nel finale di stagione. Il simbolo più eclatante è quello della casa che, nel corso delle stagioni, ha ospitato prima i MAGIC (acronimo per gli specializzandi da cui la storia è iniziata, Meredith, Alex, George, Izzie, Cristina), poi Meredith e Derek coi loro figli e infine Meredith con le "sorelle" acquisite, Maggie (Kelly McCreary) e Amelia (Caterina Scorsone), dopo essere rimasta vedova. La casa ora brucia ma allo stesso tempo viene "salvata" dalla squadra di vigili del fuoco dello spin-off Station 19, per poi essere data dalle tre sorelle simbolicamente ai nuovi specializzandi (Benson, Simone, Lucas, Jules, Mika) che stiamo imparando a conoscere. Un vero e proprio passaggio di testimone in una sorta di spin-off/reboot/non-reboot, proprio come nella premiere della diciannovesima stagione. Ora toccherà a loro provare a continuare la pesante eredità che si ritrovano sulle spalle e solo nelle puntate successive capiremo se ci riusciranno. La scena finale di questo episodio è comunque simbolica con i "nuovi" MAGIC farsi largo nella casa da ristrutturare e risistemare.

Grey's Anatomy 19x06 e Station 19 6x06, la recensione del crossover e midseason finale

Sapore dolceamaro

Grey's Anatomy: Ellen Pompeo nel settimo episodio

Non solo perché è un arrivederci e non un addio, non solo perché ce lo siamo portati dietro da troppo tempo, ma l'episodio manca davvero di pathos. Non ci potevano ovviamente essere grandi ritorni di sorta, dato che li abbiamo già visti nelle scorse stagioni legate al Covid, ma il piccolo party organizzato in fretta e furia da Miranda (Chandra Wilson) e Richard (James Pickens Jr.) coi loro discorsi sbrigativi, ha proprio il sapore dell'amaro in bocca. Lo stesso vale per l'arrivederci con le due sorelle acquisite, Maggie e Amelia, anche loro responsabili di mantenere la baracca nelle prossime puntate (anche se in realtà sappiamo già che un'altra di loro lascerà il Grey Sloan, ma di questo ne riparleremo). L'aspetto invece interessante, scelto dalla showrunner Krista Vernoff in persona che ha scritto l'episodio, diretto da Debbie Allen (interprete di Catherine), è far chiudere il cerchio a Meredith con un intervento che non va a buon fine, nonostante l'impegno di tutti.

Grey's Anatomy: Ellen Pompeo in una scena del settimo episodio

Il sapore dolceamaro della sconfitta è quello della vita, per lasciare un po' di realismo nello show legato alla sua natura medical. Ma è anche quello dell'arrivederci, che la unisce al personaggio di Scott Speedman, il Dr. Marsh, con il quale si rincorrono per tutto l'episodio. Alla fine assistiamo ad una telefonata che apre alla possibilità che lui la segua a Boston, senza che lei si faccia pregare, in un'altra citazione storica a quel "Pick Me. Choose Me. Love Me" che aveva fatto battere i cuori degli spettatori sulla coppia Derek/Meredith ma col senno di poi aveva denotato poca autostima e femminismo per il personaggio, che è in effetti il Sole come abbiamo ribadito. Meredith dice a Nick: "If I'd have to choose, I will choose me". L'unico vero aspetto di una chiusura degna per la storyline del personaggio, che affronta l'ultimo giorno in ospedale insieme ai figli, con Zola (motivo per il quale si trasferisce a Boston) che vuole vedere gli interventi fatti da lei e dalla zia Maggie, unendo famiglia e lavoro che sono oramai le due anime del personaggio.