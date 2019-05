Grey's Anatomy: rinnovo record per il medical drama che arriva a quota 17 stagioni!

Grey's Anatomy ha battuto un altro record ottenendo il rinnovo per due stagioni da parte di ABC.

Il medical drama con protagonista Ellen Pompeo, che ritornerà nel ruolo di Meredith Grey, tornerà quindi sugli schermi televisivi con le puntate della sedicesima e diciassettesima stagione.

Lo show ha quindi superato definitivamente E.R. - Medici in prima linea per quanto riguarda il numero di episodi trasmessi arrivando a quota 341. Record stabilito da Grey's Anatomy anche per quanto riguarda il numero di stagioni prodotte: diciassette contro le quindici del predecessore.

Il medical drama attualmente continua a ottenere una grande attenzione da parte degli spettatori con un rating di 2.8 e ottenendo 3.6 milioni di spettatori, nella fascia di età 18-49 anni, durante la messa in onda degli episodi, arrivando a un totale di 10 milioni grazie alle visioni compiute nei sette giorni successivi.

La serie è stata creata e prodotta da Shonda Rhimes e racconta la storia dei dottori che lavorano al Grey Sloan Memorial. Nel cast anche Justin Chambers, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Jesse Williams, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kelly McCreary e Giacomo Gianniotti.

