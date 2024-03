Grey's Anatomy: il nuovo trailer della Stagione 20 anticipa un grande ritorno nello show

ABC ha diffuso in streaming il nuovo trailer della Stagione 20 di Grey's Anatomy, che ha anticipato il ritorno di uno dei personaggi più amati dagli spettatori appassionati.

Il nuovo trailer, che potete vedere in calce, vede il ritorno della dottoressa Arizona Robbins, interpretata da Jessica Capshaw, che nelle sequenze mostrate chiede agli specializzandi chi è pronto a fare la storia, ma c'è molto di più che gli specializzandi e il resto dei medici dovranno affrontare in questa nuova stagione.

Come si può vedere nel filmato, finalmente abbiamo un'idea più chiara del motivo per cui gli specializzandi sono nei guai, poiché sembra che un paziente sia morto durante le loro cure. Inoltre, vediamo per la prima volta la nuova arrivata Natalie Morales nei panni della dottoressa Monica Beltran, che non pare non abbia un buon rapporto con la dottoressa Amelia Shepherd (Caterina Scorsone).

Ci sono anche molte tensioni romantiche tra vari personaggi, uno sguardo al ritorno di Ellen Pompeo nel ruolo di Meredith Grey e anche un aggiornamento sul destino della dottoressa Teddy Altman (Kim Raver).

Grey's Anatomy 20: ecco i membri veterani del cast che torneranno con la nuova stagione

Dove eravamo rimasti?

La Stagione 19 si era conclusa all'inizio dello scorso anno con un enorme cliffhanger, con il destino di Teddy Altman (Kim Raver) in dubbio dopo che quest'ultima è collassata proprio mentre stava per aprire un paziente in un intervento chirurgico d'emergenza, dopo aver trascorso tutto l'episodio alle prese con quello che lei stessa aveva detto essere un mal di denti.

I nuovi episodi di Grey's Anatomy debutteranno il 14 marzo prossimo.