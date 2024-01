Grey's Anatomy: Meredith torna a Seattle nel trailer della stagione 20

Il 14 marzo andrà in onda sugli schermi di ABC il primo episodio della stagione 20 di Grey's Anatomy e il network ha condiviso online un nuovo trailer.

Nel video si vede Meredith, interpretata da Ellen Pompeo, di nuovo a Seattle mentre parla con Miranda Bailey. Successivamente la protagonista è accanto a Nick Marsh, il personaggio interpretato da Scott Speedman.

Il ritorno del medical drama

Nel filmato promozionale delle puntate inedite di Grey's Anatomy non si anticipa solamente la presenza di Ellen Pompeo in alcuni degli episodi, ma si svela inoltre qualche dettaglio riguardanti la situazione professionale, e sentimentale dei tirocinanti.

Il video mostra inoltre Richard (James Pickens Jr) che fatica a restare sobrio, e Teddy (Kim Raver, in gravi condizioni.

Il ritorno della star

Ellen Pompeo non sarà una presenza regolare nella ventesima stagione di Grey's Anatomy, avendo deciso di occuparsi di altri progetti come la miniserie Orphan, prodotta per Hulu.

Al termine del capitolo precedente della storia, Meredith si era trasferita a Boston, ma la dottoressa ritornerà ogni tanto al Grey Sloan Memorial Hospital.