Ellen Pompeo limita la sua presenza in Grey's Anatomy 19 per recitare nella miniserie Orphan

Ellen Pompeo limiterà la sua presenza in Grey's Anatomy 19: l'attrice apparirà infatti in circa 8 episodi.

L'interprete di Meredith Grey, nei prossimi mesi, sarà impegnata infatti sul set di un progetto destinato a Hulu ispirato a una storia vera di cui sarà protagonista e produttrice.

Secondo le indiscrezioni, l'attrice Ellen Pompeo apparirà in soli otto episodi della diciannovesima stagione di Grey's Anatomy, o in meno della metà delle puntate prodotte che dovrebbero essere circa 20-23.

La star sarà comunque coinvolta come voce narrante di ogni episodi e manterrà il suo incarico di produttrice esecutiva.

Il progetto di Hulu, per ora con il titolo di lavorazione "Orphan", racconterà invece quello che è accaduto a una coppia del Midwest che adotta una bambina affetta da una rara forma di nanismo. I due iniziano però ad avere dei dubbi sulla sua vera identità e iniziano a mettere in dubbio ogni cosa, cercando inoltre di capire come difendere se stessi e ritrovandosi al centro dell'attenzione dei mezzi di comunicazione. La situazione metterà in crisi persino il loro matrimonio e li porterà in tribunale.

Per ora ABC non ha annunciato se la stagione 19 sarà l'ultima di Grey's Anatomy e nel cast ci sono stati nuovi arrivi come quelli di Adelaide Kane, Harry Shum Jr, Niko Terho, Midori Francis e Alexis Floyd. Gli attori avranno la parte di un nuovo gruppo di tirocinanti che arriveranno all'ospedale dove lavora Meredith Grey.