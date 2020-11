Grey's Anatomy: Katherine Heigl non ha voluto girare il suo episodio di addio

Nei suoi 17 anni di produzione, lo show Grey's Anatomy ha visto numerose polemiche nascere dietro le quinte. Adesso scopriamo che Katherine Heigl, una delle protagoniste delle prime stagioni, si sarebbe rifiuta di girare il suo episodio d'addio, scritto e programmato dalla showrunner Krista Vernoff.

Katherine Heigl nell'episodio 'Losing my Religion' della serie tv Grey's Anatomy

Come sappiamo, Katherine Heigl ha interpretato fino al 2010 Isobel "Izzie" Stevens, una specializzanda del Seattle Grace nonché uno dei personaggi principali delle prime sei stagioni di Grey's Anatomy. Nel corso di un'intervista col Los Angeles Times, la showrunner Krista Vernoff ha rivelato che l'attrice si non ha voluto girare il suo ultimo episodio:

"Avevamo programmato di farla tornare per un episodio per dare un senso al rapporto tra Izzie e Alex. Ho scritto quell'episodio ed è stato bellissimo. Il giorno prima che iniziasse la preparazione o le riprese, non ricordo, abbiamo ricevuto una telefonata in cui si avvisava che Katie non sarebbe arrivata. Semplicemente non stava arrivando. Non l'avrebbe fatto."

La showrunner non riesce a spiegare il perché di quella scelta da parte della star, non c'è mai stata spiegazione da parte sua e del suo team: "Non so cosa stesse succedendo nella sua vita. Non so cosa abbia portato a quella decisione. Tutto quello che so è che la notte prima che iniziassero le riprese di un episodio interamente incentrato sul suo personaggio e sul completamento del suo arco narrativo, ho ricevuto la telefonata che mi comunicava che non sarebbe venuta a farlo".

Di contro alle parole di Krista Vernoff, fonti vicine a Katherine Heigl hanno negato questa versione dei fatti svelando a Entertainment Weekly che la storia della showrunner non sarebbe accurata:

"Krista si sbaglia. Katherine era tornata a Los Angeles dopo il congedo parentale (quando ha adottato sua figlia) in attesa di essere chiamata sul set".

Grey's Anatomy 17: Derek e Meredith di nuovo insieme, il commento dei due attori

Due versioni completamente diverse, quindi, di questa storia che in ogni caso ha negato ai fan di salutare come avrebbero voluto uno dei loro personaggi preferiti dello show. Tuttavia, nella stagione 16, il personaggio ritorna anche se l'attrice non è mai apparsa, quando Alex decide di tornare da Izzie che intanto ha cresciuto due gemellini figli dell'ex-marito.