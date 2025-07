Harry Potter promosso o bocciato? Ecco la reazione dei fan alla prima foto della serie HBO

Una nuova immagine in anteprima ha rivelato Dominic McLaughlin nei panni del giovane Harry Potter. Pubblicata in concomitanza con l'inizio della produzione del prossimo adattamento televisivo della HBO, la foto offre ai fan un primo sguardo al Ragazzo che è Sopravvissuto nella sua uniforme di Grifondoro in vista delle riprese.

La foto indica anche l'inizio della produzione del prossimo adattamento televisivo della serie di libri bestseller di J.K. Rowling, con la prima stagione in arrivo nel 2027 su HBO Max (con tutta probabilità anche in Italia, dove la piattaforma verrà lanciata il prossimo marzo).

I produttori hanno scelto l'undicenne McLaughlin dopo un'ampia ricerca di casting tra i bambini britannici di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, scegliendo anche Alastair Stout come Ron Weasley e Arabella Stanton come Hermione Granger. I produttori esecutivi Francesca Gardiner e Mark Mylod hanno dichiarato: "Il talento di questi tre attori unici è meraviglioso da vedere e non vediamo l'ora che il mondo assista alla loro magia insieme sullo schermo".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La reazione dei fan è molto buona

Le reazioni dei social media alla prima immagine di McLaughlin si sono diffuse rapidamente. Un fan ha postato: "Oddio sembra perfetto!!!!! Ora sono eccitato!". Un altro ha commentato: "Assomiglia più a Harry che Harry stesso". Un altro post afferma: "Ok, cavolo, è come se avessero preso la grafica dalla copertina del primo libro!". Altri hanno commentato: "Assomiglia al personaggio, devo dire che sono sorpreso" e "Assomiglia molto all'Harry dei libri". Ovviamente, c'è anche chi ha storto il naso: "Spero non sia orribile. Nessuno lo ha chiesto. Solo un'altro modo per fare soldi".

La produzione è in corso presso i Warner Bros Studios Leavesden nel Regno Unito. La serie è descritta come un "adattamento fedele" con una stagione dedicata a ciascun libro. HBO ha confermato nuovi membri del cast, tra cui Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madam Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Ollivander.

Il cast aggiuntivo comprende John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGonagall e Nick Frost nel ruolo di Hagrid. J.K. Rowling è produttrice esecutiva e Gardiner fungerà anche da showrunner della serie. Secondo quanto riferito, HBO dovrebbe presentare la serie in anteprima nel 2027.