Grey's Anatomy, l'interprete del Dr. Sloan Eric Dane svela il motivo del suo licenziamento

Eric Dane racconta di essere stato escluso da Grey's Anatomy dopo sei stagioni in cui ha interpretato il dottor Mark Sloan, alias Dottor Bollore, nella serie di successo della ABC.

Il ruolo dell'attore è stato introdotto alla fine della seconda stagione come guest star. È diventato un personaggio regolare nella terza stagione dopo aver ricevuto un feedback positivo per la sua prima apparizione. Nel corso delle stagioni successive, Sloan è diventato un personaggio molto amato dai fan, ma un incidente aereo nel finale dell'ottava stagione lo ha portato alla morte all'inizio della nona.

Dane è tornato brevemente nello show nella diciassettesima stagione, quando Meredith (Ellen Pompeo) era in coma indotto dal COVID e riceveva la visita, su una spiaggia immaginaria, di Sloan, della sorella Lexie Grey (Chyler Leigh), del marito Derek Shepherd (Patrick Dempsey), di George O'Malley (T.R. Knight) e di Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti).

Il motivo del licenziamento di Eric Dane

All'inizio di questa settimana l'attore di Euphoria si è fermato all'Armchair Podcast di Dax Shepard, dove ha rivelato di non aver esattamente scelto di lasciare Grey's Anatomy quando è stato licenziato.

Eric Dane e Sandra Oh in un momento dell'episodio 'Rise Up' della serie tv Grey's Anatomy

"Credo che mi abbiano lasciato andare", ha detto al conduttore, spiegando che all'epoca stava lottando contro la dipendenza. "Non mi hanno lasciato andare per questo motivo, anche se sicuramente non mi ha aiutato. Stavo iniziando a diventare, come la maggior parte degli attori che hanno trascorso molto tempo in uno show, molto costoso per il network. E il network sa che lo show farà quello che farà a prescindere da chi ci sarà. Finché hanno la loro Grey, sono a posto".

Ha continuato: "Non ero la stessa persona che avevano assunto. Quindi ho capito quando mi hanno licenziato. E Shonda Rhimes è stata davvero fantastica. Ci ha protetto ferocemente. Ci ha protetto pubblicamente. Ci ha protetto in privato. ... Ma probabilmente sono stato licenziato. Non è stato un cerimoniale del tipo: 'Sei licenziato', ma semplicemente: 'Non tornerai'".

La lotta contro la depressione e i problemi con l'alcol

Durante l'apice della sua fama in Grey's, Dane si è fatto ricoverare in rehab per una dipendenza da antidolorifici e nel corso degli anni ha lottato contro la depressione. Ha rivelato che quando è entrato nello show era sobrio da tre o quattro anni, quindi era in grado di distinguere tra ciò che era realtà e ciò che non lo era, ma nel complesso non pensa di aver gestito molto bene la fama che ne derivava.

Patrick Dempsey con Eric Dane nell'episodio 'Life During Wartime' della serie tv Grey's Anatomy

"Se si considerano tutti gli otto anni di Grey's Anatomy, sono stato incasinato più a lungo di quanto fossi sobrio. Ed è stato allora che le cose hanno iniziato ad andarmi storte", ha rivelato, aggiungendo che l'improvvisa popolarità potrebbe aver giocato un ruolo nel motivo della sua ricaduta. "È stato travolgente e credo che volessi solo fingere che non lo fosse e che fossi a mio agio. Fingi di esserci stato, ma non ci sei mai stato".

Attualmente Dane interpreta Cal Jacobs in Euphoria, il padre di Nate Jacobs (Jacob Elordi) e uno dei pochi personaggi adulti della serie.