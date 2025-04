Grey's Anatomy, Ellen Pompeo svela perché non dice addio alla serie: "Non avrebbe senso"

La star di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, ha spiegato il motivo per cui non dirà totalmente addio al medical drama prodotto da Shonda Rhimes.

Ellen Pompeo ha svelato il motivo per cui non ha detto ancora addio alla serie Grey's Anatomy, di cui è protagonista fin dal suo arrivo sugli schermi televisivi avvenuto nel 2005.

L'attrice ha recentemente deciso di concedersi delle pause dal ruolo di Meredith, tuttavia è apparsa più volte negli episodi e sarà coinvolta anche nella prossima stagione del medical drama.

Nessun addio all'orizzonte

Rispondendo alle domande di El Pais, Ellen Pompeo ha ammesso in modo molto onesto perché non ha intenzione di porre fine al suo coinvolgimento in Grey's Anatomy. L'attrice, che dal 2022 ha diminuito il suo impegno sul set, ha sottolineato: "Non avrebbe senso, emotivamente o dal punto di vista economico. Lo show è stato visto in streaming oltre 1 miliardo di volte nel 2024. Oltre un miliardo di volte!".

Pompeo nella parte di Meredith

Ellen ha quindi ricordato: "Le società che possiedono e mettono in streaming lo show guadagnano molti soldi dalle nostre immagini, dalle nostre voci e dai nostri volti".

L'interprete di Meredith ha chiarito: "Se me ne andassi completamente, tutti farebbero soldi grazie al mio duro di lavoro di 20 anni e io non guadagnerei nulla. Per me non ha alcun senso che tutti gli altri abbiano un profitto grazie al mio duro lavoro. E, emotivamente, lo show significa tanto per molte persone. Voglio avere un atteggiamento all'insegna della gratitudine per lo show".

Una parentesi distante dai corridoi dell'ospedale di Seattle

Pompeo, grazie alla minor presenza nel medical drama, ha tuttavia potuto occuparsi di altri progetti come Good American Family: "Si tratta di una miniserie, quindi non apparirò di nuovo interpretando questo personaggio in futuro. Stavo semplicemente cercando qualcosa che fosse molto diverso da Meredith Grey e si è presentata questa offerta".