Grey's Anatomy: Greg Germann lascia il cast della serie tv

Greg Germann, componente del cast di Grey's Anatomy, abbandona lo show nell'ultimo episodio andato in onda, anche se non sarà un addio definitivo.

Negli anni abbiamo imparato a dire addio a molti personaggi di Grey's Anatomy, arrivato alla sua diciassettesima stagione, e ora è il turno dell'attore Greg Germann, che ha detto addio al suo personaggio proprio nell'ultimo episodio andato in onda giovedì 20 maggio.

una foto di Greg Germann

Greg Germann, volto storico della serie Ally McBeal, in Grey's Anatomy interpretava il Dott. Tom Koracick, neurochirurgo entrato in scena nella stagione 14. L'attore si è detto onorato di aver potuto lavorare così tanti anni nello show creato da Shonda Rhimes, ringraziando anche tantissimo i fan in una dichiarazione rilasciata a Deadline:

"Aver lavorato con tutte le persone incredibilmente talentuose coinvolte in Grey's negli ultimi anni è stato un vero privilegio. Un grande grazie ai fan perché è stata davvero un'esperienza condivisa"

Anche la showrunner Krista Vernoff, per annunciare l'addio dell'attore, ha rilasciato una dichiarazione facendo intendere un possibile ritorno: "Greg Germann è un comico geniale e siamo stati così fortunati che abbia portato il suo talento nel nostro show in questi ultimi anni. Greg ci mancherà terribilmente nei giorni a seguire, ma abbiamo in programma di rivedere Tom Koracick"

Secondo le parole della showrunner, quindi, Greg Germann potrebbe tornare in qualche modo nel futuro di Grey's Anatomy, ma al momento non si sa nulla di certo.