Grey's Anatomy 17, Patrick Dempsey ha pianto durante il cameo: "Un ritorno? Mai dire mai"

Patrick Dempsey ha ammesso di aver pianto durante le riprese del suo cameo in Grey's Anatomy 17 e di non escludere un nuovo ritorno nella serie TV.

Patrick Dempsey, tornato a recitare in Grey's Anatomy 17 tramite un cameo, ha ammesso di aver pianto durante le riprese e di non escludere un ulteriore ritorno nella serie TV che ha lanciato la sua carriera.

Durante la sua lunga messa in onda, iniziata nel 2005 ed in corso tutt'ora, Grey's Anatomy ha regalato ai suoi fan una lunga serie di colpi di scena, alcuni caratterizzati da un profondo romanticismo ed altri decisamente più drammatici. Uno dei momenti che senza dubbio ha spezzato in più pezzi il cuore degli spettatori è quello che ha riguardato la morte di Derek Shepherd, personaggio interpretato da Patrick Dempsey e uscito di scena nella stagione 11 del medical drama.

Una volta abbandonato lo show, l'attore americano ha preso parte a diversi progetti su piccolo e grande schermo, tornando in queste settimane a recitare nella serie ideata da Shonda Rhimes tramite un cameo che lo ha riunito alla sua co-star Ellen Pompeo. Questa settimana, Dempsey ha parlato di questa esperienza in un'intervista con Variety, descrivendo le sensazioni provate sul set dopo tanti anni. "Abbiamo pianto tutti all'inizio e ci siamo abbracciati. È stato davvero importante per noi far arrivare il messaggio là fuori: 'Indossate una mascherina, prendetevi cura di voi e degli altri", ha detto l'attore, aggiungendo: "Ellen ed io ci siamo detti, 'Cosa possiamo fare insieme per avere un impatto in questo momento storico?'. È successo durante la primavera dell'anno scorso. È stata solo un'azione positiva che si riverbera in un'azione più positiva".

Nell'attuale stagione di Grey's Anatomy, il personaggio di Pompeo, la dottoressa Meredith Gray, contrae il Covid e nei suoi sogni incontra alcuni dei personaggi più importanti dello show, venuti a mancare nel corso delle stagioni. Nel corso della medesima intervista, Dempsey ha anche detto di non escludere un nuovo ritorno nella serie: "Chissà. Mai dire mai con questo spettacolo, giusto? Sono contento di averlo fatto quest'anno. E la showrunner Krista Vernoff ha fatto un lavoro fantastico raccontando questa storia. È stato semplicemente un ottimo modo per dare alla gente un po' di speranza".

Nell'episodio andato di Grey's Anatomy 17 in onda la scorsa settimana, Meredith ha vissuto gli ultimi momenti sulla spiaggia con il suo defunto marito. I due hanno quindi affrontato un'intensa conversazione sulla morte e sono stati protagonisti di un matrimonio che non avevano mai celebrato quando Derek era ancora vivo.