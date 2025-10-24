Grey’s Anatomy 22: l’atteso ritorno di una star scuote il Grey Sloan nel nuovo promo

Sono parecchi i volti familiari della stagione numero 22 di Grey's Anatomy, oltre alla presenza della protagonista Ellen Pompeo nel ruolo iconico di Meredith Grey.

Il promo del nuovo episodio della serie televisiva ha confermato ai fan la presenza di un personaggio molto apprezzato, un volto amico per tutti coloro che amano lo show.

Il ritorno di Jesse Williams e una notizia inaspettata

Nel video si nota il ritorno di Jackson, il personaggio interpretato da Jesse Williams. L'attore sarà la guest star dell'episodio 4 della stagione 22 di Grey's Anatomy, in onda il 30 ottobre.

Un'altra notizia inaspettata svelata nel promo di Grey's Anatomy 22 è l'indizio sulla nascita imminente delle gemelline di Jo (Camilla Luddington) e Link (Chris Carmack). I due futuri genitori vengono mostrati all'aperto prima che Jo dica che probabilmente le si sono rotte le acque. Nella scena, Link viene dimesso dall'ospedale dopo le ferite in seguito all'esplosione del finale della precedente stagione.

Le novità della stagione 22 di Grey's Anatomy

Come spesso accade con Grey's Anatomy, anche la stagione 22 del medical drama include diverse novità: dal ritorno dell'ex membro fisso del cast, Kelly McCreary, nel ruolo di Maggie, che rivela di essere incinta, al cameo di Kate Burton nei panni di Ellis Grey.

Nell'ultimo episodio andato in onda, il terzo, sono comparsi per la prima volta i personaggi di Scott Speedman e Sophia Bush, che saranno ricorrenti all'interno della ventiduesima stagione dello show. Nick (Speedman) è tornato al Grey Sloan per guidare un rischioso trapianto polmonare, mentre Cass (Bush) ha incontrato casualmente Teddy (Kim Raver), con cui ha vissuto un'uscita romantica.

Ideata da Shonda Rhimes, Grey's Anatomy è una delle serie televisive più amate nella storia della televisione americana e internazionale, in onda ormai da vent'anni sul piccolo schermo, e con oltre 400 episodi all'attivo.