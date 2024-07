Grey's Anatomy 21: svelato in quanti episodi apparirà Ellen Pompeo

Dopo aver ridotto drasticamente la sua presenza nello show che porta ancora il suo nome, la Meredith Grey di Ellen Pompeo tornerà in più episodi

Dopo essere uscita dal cast principale di Grey's Anatomy, il personaggio di Meredith Grey interpretato da Ellen Pompeo ha di fatto centellinato la sua pranza nello show della ABC.

Nel corso delle ultime stagioni è apparsa in rarissime occasioni, ma secondo quanto confermato da più parti, sembra che l'attrice tornerà alla carica e sarà presente in molti più episodi nel corso della 21esima stagione in arrivo quest'anno.

Come confermato anche da People, Ellen Pompeo comparirà in almeno sette episodi della prossima stagione della serie, che debutterà nel corso della prossima stagione televisiva.

Grey's Anatomy: una scena della premiere della ventesima stagione della serie TV

Il motivo dell'addio di Meredith

L'attrice ha ridimensionato notevolmente la sua presenza nelle stagioni 19 e 20 di Grey's Anatomy. Tuttavia, è rimasta produttrice esecutiva della serie e ha continuato a fornire la voce fuori campo di apertura e chiusura di ogni episodio.

Come i fan ricorderanno, Meredith si è dimessa dal suo lavoro in ospedale dopo che Catherine Fox (Debbie Allen) ha scoperto la sua ricerca segreta sull'Alzheimer alla fine della 20a stagione. Anche Teddy Altman (Kim Raver), Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) e Owen Hunt (Kevin McKidd) sono finiti nel mirino delle polemiche.

Sul fronte personale, il fidanzato di Meredith, Nick Marsh (Scott Speedman), le ha fatto una sorpresa e l'ha elogiata per "aver messo tutto in gioco quando si vuole qualcosa" e le ha detto di voler rimanere "al suo fianco" quando andrà avanti con la prossima sfida.