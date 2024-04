Grey's Anatomy 21 verrà realizzata: ABC annuncia il rinnovo della serie

Il medical drama Grey's Anatomy continua a confermarsi come il più longevo della storia della televisione ottenendo il rinnovo per la stagione 21.

Meredith Grey, nonostante la scelta di Ellen Pompeo di concedersi un po' di pause dal ruolo, sembra non essere ancora pronta a dire addio agli spettatori: ABC ha infatti annunciato il rinnovo di Grey's Anatomy per una storica stagione 21.

La serie ha debuttato sul network americano nel lontano 2005 ed è infatti il medical drama più longevo della storia della televisione da un paio di anni.

L'annuncio della creatrice

Grey's Anatomy 19: una scena della serie

Shonda Rhimes, creatrice e produttrice dello show, ha dichiarato, annunciando il rinnovo di Grey's Anatomy per il capitolo della storia numero 21: "La lealtà e l'amore dei fan di Grey's Anatomy ci ha portati ad avere una storica ventunesima stagione e non potrei essere più grata. La narrazione di Meg Marinis è un dono che continua a mantenere lo show vibrante, coinvolgente e vivo, e non vedo l'ora di scoprire cosa ha in serbo per la prossima stagione".

Nel cast della serie ci sono, oltre alla protagonista e produttrice Ellen Pompeo, anche Chandra Wilson, James Pickens, Jr., Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kelly McCreary, Kim Raver, Jake Borelli, Chris Carmack, Anthony Hill, Alexis Floyd, Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Midori Francis, e Niko Terho.

Nel team della produzione di Grey's Anatomy, che è visibile in Italia grazie a Disney+, ci sono anche Betsy Beers, Krista Vernoff, Mark Gordon, Debbie Allen e Zoanne Clack.

La presenza di Meredith

Ellen Pompeo non sarà una presenza regolare nella ventesima stagione di Grey's Anatomy, avendo deciso di occuparsi di altri progetti come la miniserie Orphan, prodotta per Hulu.

Al termine del capitolo precedente della storia, Meredith si era trasferita a Boston, ma la dottoressa ritornerà ogni tanto al Grey Sloan Memorial Hospital.

Attualmente non è chiaro se Ellen tornerà a essere una presenza regolare nello show o se l'attrice continuerà a compiere qualche apparizione ed essere coinvolta come voce narrante.