Grey’s Anatomy 20: Jessica Capshaw torna nel ruolo di Arizona

Grey's Anatomy annuncia le guest star della stagione 20, con una sorpresa per tutti i fan della serie, ovvero il ritorno di Jessica Capshaw nei panni di Arizona. Quando gli spettatori di Grey's Anatomy hanno visto per l'ultima volta Capshaw interpretare Arizona Robbins - alla fine della 14esima stagione del drama della ABC - lei si stava trasferendo a New York City per permettere a sua figlia Sofia di stare con entrambi i genitori. Sabato però,la ABC ha annunciato che la Capshaw sarà una delle guest star della stagione 20 dello show e che apparirà in un episodio.

Oltre alla Capshaw, le altre guest star annunciate sono Natalie Morales, Alex Landi e Freddy Miyares. Mentre Alex Landi, che ha interpretato il chirurgo ortopedico Nico Kim dalla stagione 15, tornerà nello show, Natalie Morales e Freddy Miyares, invece, faranno il loro debutto in Grey's Anatomy. Morales interpreterà Monica Beltran, che, secondo la descrizione del suo personaggio, è "un chirurgo pediatrico il cui pragmatismo e la cui lucidità l'hanno resa una delle migliori nel suo campo". Miyares farà parte del cast ricorrente con il ruolo di Dorian, "un paziente intelligente, caloroso e simpatico che è stato coinvolto in un grave incidente e sta lottando con il suo futuro".

Grey's Anatomy: cosa aspettarci nella stagione 20 e quando la vedremo

Il ritorno di Arizona

Il ritorno della Capshaw nei panni di Arizona sta attirando molto l'attenzione da parte dei fan, dal momento che la Capshaw è stata licenziata da Grey's Anatomy nel corso di una riduzione del cast prima della stagione 15, che ha incluso anche la series regular Sarah Drew (che interpretava April Kepner). La ABC non ha specificato quando gli spettatori potranno rivedere il personaggio. La stagione 20 di Grey's Anatomy debutterà il 14 marzo.

La Capshaw si è unita per la prima volta al medical drama nella quinta stagione per un arco di tre episodi. È diventata un personaggio regular nella sesta stagione, facendo coppia con la Callie Torres di Sara Ramirez. Come ha detto la Capshaw a proposito di Arizona in una dichiarazione quando ha lasciato Grey's Anatomy, "È stata uno dei primi membri della comunità LGBTQ a essere rappresentata in un ruolo da regular in una rete televisiva importante. Il suo personaggio avrà sempre un forte impatto sul mondo".