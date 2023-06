Grey's Anatomy: cosa aspettarci nella stagione 20 e quando la vedremo

Grey's Anatomy, contro ogni previsione - o forse no, dato che è pur sempre il medical drama più visto negli Usa e la serie più vista di ABC, la rete di proprietà Disney dove va in onda - è arrivato a quota 20 stagioni. Un numero impressionante per una serie generalista di una ventina di episodi in media ogni anno, che per la prima volta (a parte la stagione inaugurale) potrebbe vedersi decurtato il numero di puntate a causa dello sciopero degli sceneggiatori che sta andando avanti ininterrottamente da più di un mese oltreoceano.

Grey's anatomy 19: un'immagine del terzo episodio

Uno sciopero che ha "costretto" la ABC a rimandare l'intero suo palinsesto seriale in midseason, quindi a gennaio 2024. Questo significa che per il 2023 non guarderemo nuovi episodi di Grey's Anatomy (come del suo spin-off Station 19 e degli altri serial del network), nemmeno in Italia. Ma chi rivedremo nei nuovi episodi del cast storico e di quello più recente? Tornerà la protagonista Ellen Pompeo? Scopriamolo in questo speciale.

Grey's Anatomy fa 20: chi torna e chi no

Grey's anatomy 19: una scena del finale

Con l'uscita di scena di Ellen/Meredith, sono solamente due i membri del cast storico regolare rimasti: Chandra Wilson ovvero la Dr.ssa Miranda Bailey e James Pickens Jr. alias il Dr. Richard Webber. Accanto a loro torneranno i volti più o meno storici: Owen (Kevin McKidd) che è arrivato alla quinta stagione, Kim Raver (Teddy), arrivata un anno dopo, mancata per un arco di tempo e poi tornata all'ovile, Camilla Luddington (Jo) in Grey's Anatomy dal nono ciclo di episodi e Caterina Scorsone (Amelia) arrivata nella decima stagione dopo aver fatto parte dello spin-off Private Practice - e infatti in questi ultimi due anni abbiamo assistito a una sua reunion con Kate Walsh alias Addison Montgomery.

Grey's anatomy 19: il cast in una scena

Questi sono gli interpreti il cui contratto era in scadenza e andava rinnovato, mentre dovrebbero essere a posto e confermati Chris Carmack (Link), Jake Borelli (Schimdt), Helm (Jaicy Elliot) viste anche le loro storyline nel finale di stagione: il primo si è dato finalmente una possibilità con Jo e gli altri due saranno co-capi specializzandi e lei e Yasuda sono una potenziale coppia. Ci sono poi le cinque new entry, ovvero i cinque nuovi specializzandi, presentati a inizio anno e oramai non più tali e totalmente protagonisti del finale disponibile su Disney+: il loro contratto non è ancora stato rinnovato ma sicuramente sarà solo una questione di tempo, trattativa rallentata anch'essa dallo sciopero degli sceneggiatori che presto coinvolgerà anche gli attori. Stiamo parlando di Harry Shum Jr. (Ben "Blue" Kwan), Adelaide Kane (Jules Millin), Alexis Floyd (Simone Griffith), Niko Terho (Lucas Sheperd) e Midori Francis (Mika Yasuda). Tutti con importanti plot twist nel finale della diciannovesima stagione.

Grey's Anatomy 20: ultima stagione?

Grey's Anatomy 19: una scena del quindicesimo episodio

Grey's Anatomy, come dicevamo all'inizio di questo approfondimento, è ancora troppo sulla cresta dell'onda per poter parlare di ultima stagione, anche se 20 è un numero tondo e importante per il medical drama più longevo della tv. Non è previsto quindi al momento che la prossima stagione, soprattutto se ridotta per via dello sciopero degli sceneggiatori, sia anche l'ultima per il Grey Sloan Memorial. Nonostante entrambe le storyline, lavorative e amorose, della protagonista Meredith Grey e della sua sorellastra Maggie Pierce siano state chiuse, abbiano lasciato qualcosa di aperto per il futuro, pur avendo Ellen Pompeo e Kelly McCreary abbandonato la serie come regolari. La seconda è quasi sicuro che non la rivedremo tanto presto, complice il fatto che Winston (Anthony Hill) ha accettato il posto di primario di cardiochirurgia a Seattle e che hanno deciso di non divorziare per il momento ma di vivere separati.

Grey's anatomy 19: una scena del finale

Ellen/Meredith invece, che ha dato il nome allo show fin dal suo esordio, è molto probabile che torni, non sappiamo ancora se in carne ed ossa (come guest star almeno in qualche episodio è molto probabile) ma quasi sicuramente come voce narrante (a meno che la palla non passi ai nuovi specializzandi). Se la stagione avrà un numero di puntate dimezzato vista la messa in onda con l'anno nuovo, è anche possibile che l'attrice accetti di partecipare più del previsto, se fosse stata composta di 20. La sua controparte amorosa, il Dr. Nick Marsh interpretato da Scott Speedman, si è dato finalmente una possibilità con la donna a Boston ma lui è ancora a capo del programma di specializzazione a Seattle. Lo utilizzeranno come scusa per far tornare occasionalmente Meredith oppure non lo rivedremo più e ci verrà detto che si è trasferito anche a lui a Boston, facendoli tornare insieme come guest star? Al momento non ci è dato saperlo. Fattore sicuramente rilevante è che non ci sarà più Krista Vernoff al timone né della serie madre né nello spin-off, e il suo posto in Grey's Anatomy sarà preso da Meg Marinis, che avrà quindi l'arduo compito di continuare - e forse finire - il medical drama più importante in tv al momento.