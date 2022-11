Grey's Anatomy 19: Ellen Pompeo saluta la serie e ringrazia i suoi fan assicurando che ritornerà

I fan di Grey's Anatomy stanno preparandosi per l'uscita di scena di Ellen Pompeo, l'interprete di Meredith che apparirà in soli altri due episodi della stagione 19 quando il medical drama tornerà sugli schermi americani.

L'attrice ha ora condiviso un post su Instagram rivolgendosi ai fan e rassicurandoli sul futuro dell'amata serie.

Ellen Pompeo ha scritto online: "Sono eternamente grata e onorata dall'amore e sostegno che avete tutti dimostrato a me, Meredith Grey, e allo show per 19 stagioni!". La protagonista di Grey's Anatomy ha quindi aggiunto che nulla sarebbe stato possibile senza il sostegno dei fan, che ha definito "i migliori al mondo" sottolineando che hanno reso l'esperienza divertente e iconica.

Ellen ha poi ribadito: "Vi amo tutti follemente e vi apprezzo come voi avete fatto con me. Questa non è la vostra prima volta su queste montagne russe... Sapete che lo show deve andare avanti e tornerò decisamente per qualche visita. Con molto amore e immensa gratitudine, vi voglio bene".

Grey's Anatomy, 5 motivi per i quali siamo ancora "malati" di Meredith & co.

ABC aveva annunciato nel mese di agosto che Pompeo sarebbe rimasta coinvolta come voce narrante dell'intera diciannovesima stagione di Grey's Anatomy, recitando però in soli otto episodi di quelli previsti.

L'attrice, dopo essere stata a lungo la star del medical drama, ha deciso di occuparsi di altri progetti e Hulu ha già annunciato che sarà una delle interpreti di una nuova miniserie ispirata a una storia vera.