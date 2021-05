Grey's Anatomy 18 ottiene il via libera: ABC annuncia il rinnovo del medical drama

Il rinnovo per Grey's Anatomy 18 è stato annunciato ufficialmente dalla ABC insieme a quello dello spinoff Station 19.

Grey's Anatomy 18 ha ottenuto il via libera alla produzione dopo che è stato raggiunto l'accordo con la protagonista Ellen Pompeo, permettendo così ad ABC di annunciare il rinnovo per la diciottesima stagione del medical drama. Il network, inoltre, ha confermato il ritorno dello spinoff Station 19 per una quinta stagione.

Grey’s Anatomy 17: Ellen Pompeo in una scena

Grey's Anatomy è la serie più longeva di ABC ed è stata creata e prodotta da Shonda Rhimes. Krista Vernoff è attualmente la showrunner della serie medical con protagonista Ellen Pompeo ed è anche showrunner dello spinoff Station 19, creato da Stacy McKee.

Chandra Wilson e James Pickens Jr, due dei protagonisti del medical drama, hanno rinnovato il proprio contratto che era in scadenza al termine della diciassettesima stagione, mentre Jesse Williams ha deciso di non tornare sul set Grey's Anatomy, annunciando pochi giorni fa il suo addio alla serie.

Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment, ha dichiarato che Station 19 e Grey's Anatomy hanno compiuto un incredibile lavoro nel portare sul piccolo schermo le storie di chi sta lavorando in campo medico e nel pronto intervento durante un periodo così complicato come quello vissuto negli ultimi mesi, lodando l'impegno di Krista Vernoff, del team di autori, del cast e della troupe.

Nel comunicato ufficiale diffuso da ABC, Vernoff ha aggiunto che è rimasta colpita dal modo in cui le persone coinvolte nella realizzazione di Grey's Anatomy hanno saputo lavorare in sicurezza, trovando al tempo stesso nuovi modi per collaborare, tenendo conto dei limiti e delle regole da seguire.