Grey's Anatomy 17, ecco quando tornerà Sarah Drew nella serie (FOTO)

Si avvicina il momento del ritorno di Sarah Drew in Grey's Aatomy 17: scopriamo insieme quando tornerà la dottoressa April Kepner.

Qualche settimana fa è stato annunciato il ritorno di Sarah Drew, interprete della dottoressa April Kepner in Grey's Anatomy 17, ma non avevamo ancora alcun dettaglio al riguardo. Adesso però sembra essere stata ufficializzata una data: il 6 maggio 2021.

È stata proprio l'attrice a comunicare su Twitter il giorno in cui rivedremo la dottoressa Kepner nei corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital. "Abbiamo una data! April tornerà giovedì 6 maggio @GreysABC!" ha scritto nel post, condividendo anche una prima foto tratta dal quattordicesimo episodio della stagione, Look Up Child.

Quello di Drew è solo uno degli illustri ritorni della stagione, dato che fin dai primi episodi di Grey's Anatomy 17 abbiamo avuto modo di rivedere, una dopo l'altra, diverse star dello show che non fanno più parte del cast: da Patrick Dempsey (Derek Shepherd) a T.R. Knight (George O'Malley), da Chyler Leigh (Lexie Grey) a Eric Dane (Mark Sloan), questa è stata senz'altro la stagione dei ritorni, e chissà che continui ad esserlo.

Sarah Drew aveva fatto il suo debutto in Grey's Anatomy nella sesta stagione dello show, in occasione della fusione del Grey Sloan Memorial Hospital (precedentemente conosciuto con il nome di Seattle Grace Hospital) con il Mercy West Medical Center. Dopo essere entrata nel cast principale della serie nella stagione successiva, Drew ha interpretato il personaggio fino alla quattordicesima stagione. Dapprima legata sentimentalmente al Dr. Jackson Avery (Jesse Williams), con il quale ha avuto una figlia, April Kepner si è poi legata a Matthew Taylor (Justin Bruening), prima di lasciare il suo lavoro al Grey's Memorial.