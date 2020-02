In Grey's Anatomy 16x16, come anticipa il promo, sarà rivelato il destino di Alex Karev, il personaggio interpretato da Justin Chambers, che ha da poco lasciato lo show.

L'episodio di Grey's Anatomy 16 che andrà in onda in America il 5 marzo sarà quello che ci farà finalmente scoprire in che modo si concluderà l'arco narrativo di uno dei personaggi originali dello show, nonostante non vi saranno nuovi filmati con protagonista il suo interprete. L'ultima apparizione on-screen di Justin Chambers, come conferma anche The Hollywood Reporter, è infatti già avvenuta, e risale a novembre, quando Alex si fece avanti per salvare la carriera di Meredith (Ellen Pompeo).

Justin Chambers aveva annunciato il suo addio alla serie nel mese di gennaio, con grande stupore e rammarico dei fan, che visti anche gli ultimi sviluppi riguardanti la relazione tra Alex Karev e Jo (Camilla Luddington), non si erano detti affatto soddisfatti di come Shonda Rhimes e il team di sceneggiatori stessero gestendo la situazione, accusando il team creativo di stare "assassinando" il personaggio.

Adesso, il promo di Grey's Anatomy 16x16 promette una degna conclusione per quello che per 16 anni è stato uno degli elementi portanti della serie targata ABC. Ma come andrà a finire? Sarà fatta davvero giustizia per Alex Karev?