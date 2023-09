Temptation Island: Greta e Perla litigano sui social: 'Non hai contenuti, parli solo di me'

Nonostante Temptation Island sia terminata da varie settimane, alcune delle protagoniste del programma condotto da Filippo Bisciglia continuano ad alimentare polemiche personali attraverso i social. Le protagoniste dell'ultima schermaglia sono Greta Rossetti e Perla Vatiero. La prima è l'attuale fidanzata di Mirko Brunetti, che ha lasciato Perla durante il docureality.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono separati durante il falò di confronto, dopo essere stati fidanzati per cinque anni. Lui ha abbandonato il programma dichiarando: "Non finirò mai di ringraziare per l'opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me". Al suo fianco, quando ha lasciato il Resort Is Morus Relais, c'era Greta Rossetti, una delle tentatrici del programma.

Dopo Temptation Island, la relazione tra Mirko e Greta è decollata. In poche settimane, i due hanno conosciuto le rispettive famiglie e hanno persino fatto un tatuaggio di coppia. Recentemente, Greta ha incontrato il suo ex, il che ha portato a speculazioni che la coppia nata a Temptation Island si fosse già separata. Tuttavia, Mirko stesso ha smentito queste voci su Instagram, affermando: "Io e Greta stiamo benissimo insieme. Lei mi ha sempre parlato delle sue amicizie e io le ho parlato delle mie. Io mi fido di lei e lei si fida di me. Stiamo benissimo insieme. Quindi potete dire tutto quello che volete".

Qualcuno sui social ha segnalato a Perla che tra Greta e Mirko era già finita, la ragazza ha postato un video in cui ha fatto capire che ormai la cosa non le interessa più "Quando tutti mi ripetete che la loro relazione è finita", ha scritto, aggiungendo un audio in cui si sente: "non me ne frega un ca..o". Non poteva mancare la replica di Greta che ha stretto giro ha pubblicato un altro video in cui ha affermato "Quando vogliono far finta di essere superiori ma non fanno altro che parlare di te. So che pensi a me".

Questi battibecchi, ovviamente, sono causati sia dalla mancanza di simpatia reciproca tra le due ragazze, ma sono anche un modo per stimolare le persone a partecipare alla discussione attraverso i social, parlando di loro. In questo contesto rientra anche la risposta finale di Perla, che, utilizzando una canzone, dichiara di non aver mai prestato attenzione a Greta.