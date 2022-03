Gremlins: Secrets of the Mogwai: la prima immagine ufficiale della serie animata

La Warner Bros. Animation e Amblin Television hanno appena diffuso la prima immagine ufficiale della serie animata, prequel del film del 1984 diretto da Joe Dante, intitolata Gremlins: Secrets of the Mogwai, che farà il suo debutto mondiale all'Annecy International Animation Film Festival, dove saranno presenti i produttori esecutivi e il regista dei film e, ovviamente, quelli della serie.

Joe Dante, che ha diretto i film live-action intitolati Gremlins e Gremlins 2 - La nuova stirpe, è un anche uno dei consulenti dello show televisivo e parteciperà alla premiere ad Annecy con i produttori esecutivi Tze Chun e Brendan Hay. I tre, dopo la proiezione, parleranno della realizzazione della serie e risponderanno alle domande del pubblico.

I produttori esecutivi dello show sono MaxBrendan Hay e Sam Register, presidente di Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios. Darryl Frank e Justin Falvey, i presidenti di Amblin Television, sono i produttori esecutivi, mentre Tze Chun è lo showrunner e il produttore esecutivo.

La sinossi di Gremlins: Secrets of the Mogwai recita: "Viaggiamo indietro nel tempo fino alla Shanghai del 1920 per raccontare la storia di come il bambino di 10 anni Sam Wing ha incontrato il giovane Mogwai chiamato Gizmo. Insieme a un'adolescente ladra di strada di nome Elle, Sam e Gizmo intraprendono un pericoloso viaggio attraverso la campagna cinese, incontrando, e talvolta combattendo, mostri colorati e spiriti del folklore cinese. Nella loro ricerca per restituire Gizmo alla sua famiglia e scoprire un tesoro leggendario, sono inseguiti da un industriale assetato di potere e dal suo crescente esercito di Gremlins malvagi."